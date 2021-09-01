بارالمبياد طوكيو 2020 - أحمد مجدي يخسر في افتتاح مشواره بمنافسات الريشة الطائرة

خسر أحمد مجدي في افتتاح مشواره بمنافسات الريشة الطائرة بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ولعب أحمد مجدي أول مبارياته أمام الماليزي ليك هو وانتهت بخسارة اللاعب المصري بشوطين دون مقابل.

وتفوق اللاعب الماليزي وحسم الشوطين بنتيجة 21-3 و21-2 في مباراة استغرقت 15 دقيقة.

ويقع مجدي في المجموعة الثانية التي تضم بجواره ولاعب ماليزيا كل من الياباني تايو إيماي والتايواني يو جين.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي المقرر إقامته يوم الجمعة.

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات متنوعة إلى الآن بـ 4 ميداليات فضية وبرونزيتين حتى الآن.

وتختتم منافسات الألعاب البارالمبية يوم 5 سبتمبر.