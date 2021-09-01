رئيس بوردو: ما يؤلم قلبي في فشل صفقة مصطفى محمد هو حالة اللاعب

علق جيرارد لوبيز رئيس نادي بوردو الفرنسي على فشل إتمام صفقة انتقال مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالاتاسراي إلى ناديه.

في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، فشلت مساعي جالاتاسراي في بيع مصطفى محمد للفريق الفرنسي حين توقفت محاولات تحويل عقد إعارته من الزمالك إلى بيع نهائي.

وقال لوبيز في تصريحات لإيمري تياسن الصحفي بجريدة ليكيب: "بعد باريس سان جيرمان كنا أحد أكثر الأندية نشاطًا في سوق الانتقالات".

وتابع "لقد أضفنا الجودة والتنافسية والشباب إلى فريقنا، كما كنا ناجحين من الناحية المالية".

وأضاف "كنا نتمنى أن نتتم صفقة مصطفى محمد، وما يؤلم قلبي هو حالة اللاعب نفسه".

وظل مصير مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالاتاسراي معلقا حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

فقد طلب جالاتا سراي من الزمالك السماح للاعب بالانتقال إلى بوردو الفرنسي على سبيل الإعارة مع عدم دفع الفريق التركي لبند الشراء بالكامل.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد طلب الحصول على قيمة عقد مصطفى محمد كاملة من أجل موافقة النادي على رحيله.

وحاول جالاتاسراي شراء عقد مصطفى محمد لبيعه إلى بوردو الفرنسي.

وعلم FilGoal.com أن جالاتا سراي لا يزال مترددا في تفعيل بند الشراء ودفع القيمة كاملة في الوقت الحالي بسبب ضيق الوقت.

جالاتا سراي كان يخشى تفعيل بند الشراء ودفع قيمة مصطفى محمد كاملة ويتأخر الزمالك في إتمام الإجراءات مما يفشل إجراءات انتقال اللاعب إلى بوردو الفرنسي.

فالزمالك ملزم بالرد على النادي التركي إذا خاطبه من أجل تفعيل بند الشراء ولكن لا يوجد ما يلزم الأبيض بالرد في نفس اليوم.

الأمر الآخر هو ابتعاد مصطفى محمد عن حسابات فاتح تريم المدير الفني للفريق التركي وهو ما قد يجعل جالاتا سراي يفعل بند الشراء دون استفادة إذا لم ينجح في إعارة اللاعب.

موقف مصطفى محمد

وسافر مصطفى محمد من تركيا إلى فرنسا خلال الساعات القليلة الماضية، وخضع للكشف الطبي في نادي بوردو وذلك قبل إتمام انتقاله للفريق الأزرق.

ومنذ انضمامه لصفوف النادي التركي خاض مصطفى 25 مباراة في جميع المسابقات وسجل 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ويستعد مصطفى محمد الانضمام لصفوف منتخب مصر لخوض مواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويقود بوردو في الوقت الحالي المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الذي سبق له تدريب لاتسيو ومنتخب سويسرا.

ويحتل بوردو المركز الـ 19 في جدول الترتيب برصيد نقطتين من 4 مباريات في الدوري الفرنسي.