عمر كمال يختار تشكيل الأفضل في الدوري ويصرح: أتمنى اللعب مع شيكابالا

يريد عمر كمال عبد الواحد نجم الزمالك الجديد اللعب بجوار محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض.

عمر كمال النادي : الزمالك الزمالك

وقال عمر كمال عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "الزمالك لديه حلول كثيرة ولا يلعب بطريقة واحدة، يوجد تنويع في طرق اللعب".

واستدرك "الزمالك بطل الدوري، لا يحتاج شيئا ولا يوجد أكثر من أنه بطل الدوري".

وانتقل للحديث عن الفريق، وصرح "فرجاني ساسي لاعب جيد، لكن الزمالك لم يتأثر بغيابه رغم أن كل الناس قالت إن الفريق سيتأثر برحيله".

وأوضح "لاعبو الزمالك يعرفون قيمة النادي ولذلك فازوا بالدوري، فاللاعب عندما يريد شيئا يقدم أفضل ما لديه لتحقيقه".

وواصل "أتمنى أن أكون ثنائيا مع شيكابالا الذي أعشقه، عندما كنت في منتخب الشباب كان هو في المنتخب الأوليمبي وكنت أذهب دائما لرؤية شيكابالا لأنه عشقي منذ الصغر".

وأضاف "محمد زيدان مثلي الأعلى وكانت أمنية حياتي أن أكون مثله، فكنت دائما معجبا بطريقته في التسديد وهو يركض بالكرة".

واختار نجم المصري السابق تشكيل الأفضل في الدوري.

وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (جنش)

خط الدفاع: كريم العراقي - الونش – ياسر إبراهيم – علي معلول

خط الوسط: طارق حامد (فريد شوقي) – عبد الله السعيد – أشرف بنشرقي

خط الهجوم: زيزو – رمضان صبحي – محمد شريف

وانضم عمر كمال للزمالك في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع المصري، ووقع لمدة 3 سنوات مع القلعة البيضاء.

وشارك عمر كمال مع المصري هذا الموسم في 35 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفا وصناعة ثلاثة آخرين.