كريستيانو رونالدو.. موجة زلزالية يمكنها عرقلة نظام مانشستر يونايتد الهيستيري

نفس عميق. حبَسَ المشجعون أنفاسهم. وفي منتصف كل ذلك وقف رجل بعيدا عن الكرة. ساقاه متباعدتان، يسحب النَفَس ثم يدفعه خارج جسمه والثقة تنهمر من وجهه.

ركض نحو الكرة ثم سددها ببراعة، تماما كما فعل مئات المرات من قبل. تحركت الكرة أسرع من شعاع الليزر. شقت طريقها إلى الزاوية اليسرى العليا لشبكة الخصم. وقد أنتهى كريستيانو رونالدو لتوه من رسم تحفة فنية، واحدة من بين العديد من أعماله.

نقع في حب فريق لأن جزءا من هويتهم يتحدث عن شيء بداخلنا. البعض منا يحب قسم أفلام الفيديو؛ البعض يذهب لقصص المغامرة والتشويق؛ والبعض مغرم بزاوية الذوق والشعر. بمرور الوقت، يرى الكثير منا أنفسهم في هذه الأفكار، متعهدين الولاء للشارة. نحن نبحث عن فرقنا المفضلة على الإنترنت، ونتابع تحركاتهم مثل عميل سري، ونشتري الأقمصة والمنتجات لتزيِّن حياتنا.

لكن، في جميع الأوقات، نتوقع من هذه الفرق أن تساندنا. أن يجتهد لاعبوها، يتلألؤون وربما يقدمون الجمالية التي نحبها. لكن الأهم من ذلك أننا نريد أن يكون الفريق شيئًا نفخر به.

بشعر مجعد وبثور على الجبين وأسنان غير مستوية، وصل رونالدو إلى يونايتد. لقد كان طفلاً هزيلاً أعطى الفرح والإحباط مقادير متساوية.

كانت قصة توقيعه لمانشستر يونايتد من سبورتنج لشبونة مشهورة، كان رونالدو دائما على قائمة كشافة الفريق، إلا أنه اقترب من التوقيع مع أرسنال في ذلك الوقت لكن مباراة واحدة غيرت كل شيء.

في مباراة ودية بين مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة، في ملعب سبورتنج الجديد، قسم رونالدو ظهر مدافعي يونايتد. لقد كانت الكرة ملتصقة بساق المراهق النحيف، وذهبت أينما شاء.

كان جون أوشي مجرد متفرج على السحر الذي قدمه ابن مدينة ماديرا في تلك الليلة تمامًا مثل العديد من المدافعين الآخرين.

قرر السير أليكس فيرجسون في ذلك الوقت: "هذا الطفل سيعود إلى المنزل معنا".

وقد عاد بالفعل إلى معهم.

في البداية، بدا القميص رقم سبعة كبيرا جدا بالنسبة له. بدا القميص فضفاضا جدا.

في الواقع، هذا لم يمنع رونالدو الشاب من أسر خيال المشجعين. لقد شق طريقه إلى قلوبهم لكن سرعان ما تم انتقاده لكونه يستعرض كثيرا بالكرة ولأنه لم يكن قاسيا بما فيه الكفاية للقضاء على المنافسين.

لكن بطولة واحدة غيرت كل شيء، كأس العالم 2006.

كانت المواسم الثلاثة التي قدمها بعد تلك البطولة مذهلة. عاد رجلا مغايرا في ذلك الصيف، مسلحا بعضلات قوية وجسد فولاذي لا يتوقف عن تسجيل الأهداف.

بعد خمسة عشر عاما، لم تتوقف الأهداف بعد. في بعض الأحيان تتساءل، ماذا لو لم يغادر يونايتد أبدا؟ ماذا لو أدرك كل تلك الإمكانات هناك؟

الأكمام الحمراء الطويلة، الخطوط البيضاء، الشعر المبلل، الأساور البيضاء والرقم سبعة أصبحت جميعها علامة تجارية مثل أدائه تماما.

لقد مزق دفاعات الخصوم، تسبب في آلام بكاحلهم وكوابيس أثناء نومهم، دمر حراس المرمى، وأصبح أكثر فأكثر أيقونة هذا النادي العريق.

مع السير أليكس فيرجسون وأتباع يونايتد، كتب رونالدو قصة خيالية سحرية، كان من المفترض أن يجعل ذلك مانشستر يونايتد قوة جبارة لمدة عقد من الزمان على الأقل، ولكن مثل كل القصص الأسطورية، انتهى الأمر بسرعة كبيرة.

رحل رونالدو إلى ريال مدريد في صفقة قياسية، صفقة أعادت كتابة تاريخ كرة القدم. لقد أمضى 9 مواسم هناك وحطم الأرقام القياسية مرارا وتكرارا.

ولكن مع ذلك، بغض النظر عمن تسأل، ما هي نسختك المفضلة من رونالدو، فستظل دائما هي النسخة التي ترتدي اللون الأحمر. الوحش الهائل الذي حطم الفرق من أجل المتعة، وجعل المشجعون يحلمون أثناء مشاهدته.

450 هدفا في 438 مباراة مع ريال مدريد، 101 هدف في 134 مباراة مع يوفنتوس، 118 هدف في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد، 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا. 5 كرات ذهبية.

والآن عاد باللون الأحمر مرة أخرى، ويواجه اليوم مهمة مختلفة عما كانت عليه من قبل في أول ظهور له.

شعر جمهور يونايتد دائما أن الموقف سيتطلب بعض الموجات الزلزالية لعرقلة النظام الهيستيري الذي يسير به النادي في الوقت الحالي. معجزة ما أو ربما شخص ما يمكنه إحداث التغيير الذي هم في أمسّ الحاجة إليه حاليًا. من هنا يمكن أن تؤدي عودة كريستيانو رونالدو إلى قلب الأمور.

لا يتوقع المشجعون بالتأكيد أن يصعد كريستيانو رونالدو بمانشستر يونايتد الحالي إلى القمة بين عشية وضحاها.

فمن الواضح أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما لم يعد ذلك الجناح سريع الخطى الذي كان كثيرا ما يشبه الشخصية الكرتونية "فلاش" قبل 13 عاما هناك في أولد ترافورد، حيث يمكن لدماغه الشعور بالأشياء بسرعة كبيرة جدا، والتعامل مع المؤثرات الخارجية بنفس السرعة الكبيرة التي يتحرك بها.

لا يزال رونالدو يستخدم موهبته في تسجيل الأهداف لكن ما هم متحمسين أكثر بشأنه هو العقلية التي ربما ينجح في إعادتها إلى يونايتد. ليس فقط أهدافه وتأثيره على أرض الملعب، ولكن حضوره العام وتأثيره خارج الملعب.

لن يرضى رونالدو بشيء أقل من الفوز. وهو يعرف ما يمكن أن يعنيه الفوز بالدوري الإنجليزي هذه المرة. ليس فقط لمانشستر يونايتد الذي لم يفز به منذ 8 سنوات، ليس فقط لمشجعي مانشستر يونايتد الذين اضطروا للاختيار بين سيتي وليفربول، ولكن أيضا لإرثه في كرة القدم.

إن هوسه الكبير بأن يكون الأفضل، يمكن أن يحفز الفريق بشكل كبير. ناهيك عن التأثير الذي ستحدثه عقليته على الشباب مثل جادون سانشو وماسون جرينوود لسنوات قادمة.

نحن نتحدث عن لاعب فاز بالفعل بكل شيء مع مانشستر يونايتد بين عامي 2006 و2009. ثلاث ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، هناك فرصة لرونالدو ليتغلب على إنجازاته السابقة.

من ناحية أخرى، ماذا لو كانت عودة رونالدو ليونايتد فاشلة؟ ماذا لو كانت عودة رونالدو بمثابة إخفاق آخر في سلسلة الإخفاقات التي شهدها النادي في السنوات الأخيرة؟

حسنا، حتى في هذه الحالة أو حتى في أسوأ السيناريوهات، لا تزال عودة رونالدو فرصة لمشاهدة أحد عظماء كل العصور يرتدي القميص الأحمر مرة أخرى.

يعود كريستيانو رونالدو إلى جمهور أولد ترافورد في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد التوقف الدولي، وسيتحول انتباهنا الجماعي نحو سباق اللقب الطويل، والذي سيشعر مانشستر يونايتد الآن بأنه جزء أساسي فيه.

تحت قيادة فيرجسون، كان مطلوبا منه الانضمام إلى أفضل فريق في الدوري. والآن، مطلوب منه تحويلهم إلى أفضل فريق في الدوري.

الصور المنتظرة.. رونالدو بقميص يونايتد 🔴😍 pic.twitter.com/Ma9bQHW1y7 — FilGoal (@FilGoal) August 31, 2021

إنه ليس الشاب المثير الذي كان عليه من قبل، أنه يعيش الآن سنواته الأخيرة في كرة القدم. من غير المرجح أن يلعب بذلك المستوى العالي الذي لعب به في ذلك الوقت.

ولكن هناك شيء واحد مؤكد، سيهتف الجميع دائما باسمه ويدعونه من أجل أداء سحري آخر من الرجل الذي جعلهم يحلمون مرات عديدة.

إن الحياة دائرة مكتملة ودائما ما ينتهي بك الأمر بالعودة إلى بدايتك.

لقد جاء رونالدو إلى مانشستر كطفل نحيف لديه حيل في جعبته، وتركه كوحش جائع، متعطش للأهداف والجوائز، وعاد كأسطورة يتطلع إلى إنجاز المهمة الأخيرة لإرثه المذهل.