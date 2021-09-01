حمل ثقيل على كاهل الصغير.. أنسو فاتي يرتدي قميص ميسي في برشلونة

أعلن نادي برشلونة يوم الأربعاء أن الشاب أنسو فاتي سيرتدي القميص رقم 10 خلفا للأسطورة ليونيل ميسي.

ميسي انهى سنواته الطويلة مع برشلونة هذا الصيف وانتقل إلى باريس سان جيرمان.

ونشر نادي برشلونة مقطع فيديو لفاتي وهو يرتدي القميص رقم 10.

وأشار برشلونة إلى أن اللاعب الموهوب من انتاج أكاديمية النادي.

وهذه هي أرقام قمصان لاعبي برشلونة في الموسم الجديد.

Our new number 🔟 Made in La Masia 💙❤️ ⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021

فاتي الذي ولد في غينيا بيساو غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وشارك فاتي (18 عاما) مع برشلونة في 10 مباريات خلال الموسم الماضي وسجل 5 أهداف وصنع 4.

كما لعب 4 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا وسجل هدفا.