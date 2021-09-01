حمل ثقيل على كاهل الصغير.. أنسو فاتي يرتدي قميص ميسي في برشلونة

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 12:29

كتب : FilGoal

ميسي - فاتي - برشلونة

أعلن نادي برشلونة يوم الأربعاء أن الشاب أنسو فاتي سيرتدي القميص رقم 10 خلفا للأسطورة ليونيل ميسي.

ميسي انهى سنواته الطويلة مع برشلونة هذا الصيف وانتقل إلى باريس سان جيرمان.

ونشر نادي برشلونة مقطع فيديو لفاتي وهو يرتدي القميص رقم 10.

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وأشار برشلونة إلى أن اللاعب الموهوب من انتاج أكاديمية النادي.

وهذه هي أرقام قمصان لاعبي برشلونة في الموسم الجديد.

فاتي الذي ولد في غينيا بيساو غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وشارك فاتي (18 عاما) مع برشلونة في 10 مباريات خلال الموسم الماضي وسجل 5 أهداف وصنع 4.

كما لعب 4 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا وسجل هدفا.

أنسو فاتي ليونيل ميسي برشلونة
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