تقرير: الرجاء يصرف مستحقات بانون المتأخرة

قرر رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء المغربي صرف المستحقات المتأخرة لبدر بانون لاعب الفريق السابق ومدافع الأهلي المصري الحالي.

وكان لبانون مستحقات متأخرة منذ العام الماضي في عهد جواد الزيات الرئيس السابق لكنها لم تصرف.

وكشف موقع Le360 sport أن الأندلسي رئيس الرجاء الحالي قد أوفى بوعده مع بدر بانون مدافع الأهلي بتسديد المستحقات المتأخرة.

وأشار التقرير إلى أن الرجاء قد صرف ما يقرب من 200 ألف دولار كان مدين بها الفريق لبانون.

وأوضح التقرير أن بانون قد هاجم جواد الزيات في ديسمبر الماضي بعد استثناؤه من صرف المستحقات المتأخرة.

ويأتي ذلك رغم تنازل بانون عن مبلغ كبير لصالح فريقه السابق حبا في النادي الذي تربى فيه ومراعاة للأزمة المالية التي عاشها المواسم الأخيرة.

ويستعد بدر بانون مع فريق الأهلي لانطلاق الموسم الجديد والمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية.