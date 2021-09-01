خبر في الجول - أكرم توفيق يغيب شهرا.. وعمر جابر خارج قائمة أنجولا

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 12:17

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - أحمد مجاهد - حسام البدري - منتخب مصر

أوضح الجهاز الفني لمنتخب مصر تفاصيل إصابة الثنائي أكرم توفيق وعمر جابر.

وسيغيب الثنائي عن المباراة الأولى في بداية مشوار منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2022 في لقاء أنجولا.

وحسبما علم FilGoal.com أثبتت الأشعة إصابة أكرم توفيق بشرخ في عظمة أسفل الوجه ولا يحتاج اللاعب لجراحة وسيحصل على راحة لمدة شهر.

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وانضم شقيقه أحمد توفيق لاعب بيراميدز لتعويض غياب أكرم.

واستبعد عمر جابر من قائمة منتخب مصر أمام أنجولا نظرا لغيابه عن التدريبات بعدما جاءت نتيجة مسحته سلبية ويأمل المنتخب تجهيزه للقاء الجابون.

ويلتقي منتخب مصر مع الجابون في الخامس من سبتمبر الجاري في مدينة فرانسفيل.

منتخب مصر يقع في المجموعة السادسة بجانب الجابون وأنجولا وليبيا.

ويتأهل أول منتخب من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية من التصفيات، التي تقام بنظام الذهاب والإياب بين الـ10 منتخبات المتأهلة من دور المجموعات.

منتخب مصر أكرم توفيق عمر جابر أنجولا
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