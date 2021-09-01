لا جازيتا ديلو سبورت: لاوتارو مارتينيز يوافق على تجديد عقده مع إنتر

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 12:11

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

وافق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر على تجديد تعاقده مع الفريق عقب العودة من التوقف الدولي الجاري.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن إنتر يركز على تجديد تعاقد المهاجم الأرجنتيني بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن لاوتارو سيجنى 6 ملايين يورو بالإضافة لمكافأت عند تجديد التعاقد.

أخبار متعلقة
سكاي: لاوتارو سيجدد مع إنتر حتى 2026 في يومه الأول.. كوريا يقود إنتر ميلان للفوز على فيرونا قرعة الأبطال - قمم مكررة.. ميلان وليفربول وريال وإنتر.. باريس لا يهزم سيتي إنتر يضم خواكين كوريا

ويمتلك الأرجنتيني شرطا جزائيا في عقده بقيمة 111 مليون يورو وسيتم التخلي عنه في العقد الجديد.

الدولي البالغ 24 عاما انضم إلى إنتر في صيف 2018 وحتى صيف 2025 قادما من راسينج كلوب الأرجنتيني وخاض 133 مباراة بقميص النيراتزوري وسجل 50 هدفا وحصد لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ومع الأرجنتين استطاع بفضل أهدافه الثلاث قيادة التانجو للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2021 على حساب البرازيل.

وارتبط لاوتارو من قبل في أكثر من مناسبة بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني.

ويتصدر إنتر جدول الدوري بعد مرور جولتين من بداية موسم 2021-2022 برصيد 6 نقاط.

وضم إنتر في الميركاتو الصيفي كل من: هاكان تشالهان أوجلو – إدين دجيكو – خواكين كوريا – دينزل دومفريز – أليكس كورداز.

إنتر لاوتارو مارتينيز في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: الرجاء يصرف مستحقات بانون المتأخرة 3 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تونسي: النقاز ينتظر عرضا من بيراميدز بعد فسخ عقده مع الترجي 7 دقيقة | الدوري المصري
منتخب مصر: أكرم توفيق يغيب شهرا.. وعمر جابر خارج قائمة أنجولا 10 دقيقة | منتخب مصر
لا جازيتا ديلو سبورت: لاوتارو مارتينيز يوافق على تجديد عقده مع إنتر 16 دقيقة | الدوري الإيطالي
فسخ عقد فالكاو مع جالاتاسراي 40 دقيقة | أوروبا
حسين لبيب: هناك مفاوضات لضم النقاز.. وبند في عقد بنشرقي لا يمكنني الموافقة عليه 56 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: الزمالك تحدث معنا بشأن لاعبين ثم تعثرت المفاوضات بسبب "أزمة مالية" ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الخميس 1 سبتمبر 2021.. مصر في تصفيات كأس العالم ويد الأهلي بإفريقيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك