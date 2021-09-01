لا جازيتا ديلو سبورت: لاوتارو مارتينيز يوافق على تجديد عقده مع إنتر

وافق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر على تجديد تعاقده مع الفريق عقب العودة من التوقف الدولي الجاري.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن إنتر يركز على تجديد تعاقد المهاجم الأرجنتيني بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن لاوتارو سيجنى 6 ملايين يورو بالإضافة لمكافأت عند تجديد التعاقد.

ويمتلك الأرجنتيني شرطا جزائيا في عقده بقيمة 111 مليون يورو وسيتم التخلي عنه في العقد الجديد.

الدولي البالغ 24 عاما انضم إلى إنتر في صيف 2018 وحتى صيف 2025 قادما من راسينج كلوب الأرجنتيني وخاض 133 مباراة بقميص النيراتزوري وسجل 50 هدفا وحصد لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ومع الأرجنتين استطاع بفضل أهدافه الثلاث قيادة التانجو للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2021 على حساب البرازيل.

وارتبط لاوتارو من قبل في أكثر من مناسبة بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني.

ويتصدر إنتر جدول الدوري بعد مرور جولتين من بداية موسم 2021-2022 برصيد 6 نقاط.

وضم إنتر في الميركاتو الصيفي كل من: هاكان تشالهان أوجلو – إدين دجيكو – خواكين كوريا – دينزل دومفريز – أليكس كورداز.