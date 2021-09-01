فسخ عقد فالكاو مع جالاتاسراي

أعلن نادي جالاتاسراي فسخ تعاقده مع مهاجمه الكولومبي رداميل فالكاو.

النادي التركي أوضح في بيان أن فسخ العقد كان بالتراضي.

وتشير تقارير مختلفة إلى أن اللاعب اقترب من الانتقال إلى رايو فايكانو الإسباني في صفقة انتقال حر، لا ترتبط بموعد انتهاء فترة الانتقالات.

وكان نادي جالاتا سراي التركي قد طلب من مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو ولاعبه الجزائري سفيان فيجولي الرحيل عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفية، نظراً لعدم قدرته على تحمل راتبيهما في الظروف الراهنة.

وكشف بوراك إلماس رئيس نادي جالاتاسراي أن المشاكل المادية الحالية هي ما اضطرت النادي لهذا القرار، حيث لم يعد قادراً على دفع راتب فالكاو أو فيجولي لاعب وست هام يونايتد وفالنسيا السابق.

وقال إلماس في تصريحات صحفية مطلع الشهر الماضي: "لقد تحدثت مع فالكاو وفيجولي. لقد قدما لنا خدمات جيدة للغاية ولكن ببنية الرواتب الحالية لا يمكننا دفع راتبيهما، نريد منهما أن يبحثا عن وجهة جديدة".

وأضاف:"أتمنى أن يستجيبا وأن يبحثا عن فريق جديد في وقت قصير. نحن نفترق ولكننا نحتفظ بعلاقات جيدة. هذا قرار إداري ولا يمكننا الاعتماد عليهما في الموسم الجديد".

وتعرض جالاتاسراي لضربات موجعة في ظل الانهيار الاقتصادي العام بسبب جائحة كورونا، حيث تأثرت مبيعات التذاكر وأخيراً تم إقصاء الفريق من تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد أيندهوفن الهولندي بفارق كبير في مجموع المباراتين (7-2).

وكان النادي التركي يعول كثيراً على أرباح دوري أبطال أوروبا، ولكنه تراجع إلى الدوري الأوروبي بهذه الخسارة.

ويعد قرار الاستغناء عن فالكاو تحديداً أمراً مفاجئاً في الظروف الطبيعية بالنظر لبداية هذه الحكاية، حيث تم التعاقد معه في 2019، وتلقى استقبالاً جماهيرياً حافلاً باحتشاد 25 ألف مشجع في مطار أتاتورك بإسطنبول.

في نهاية المطاف سجل المهاجم الكولومبي 19 هدفاً في موسمين، ليجد نفسه بعد اللعب في بورتو وأتليتكو مدريد وموناكو وتشيلسي ومانشستر يونايتد، مضطراً لمغادرة جالاتاسراي بحثا عن فريق آخر.