مصدر من بيراميدز لـ في الجول: الزمالك تحدث معنا بشأن لاعبين ثم تعثرت المفاوضات بسبب "أزمة مالية"

علم FilGoal.com من مصدر في بيراميدز عن غضب مسؤوليه من تعامل مسؤولي الزمالك في ملف التعاقد مع لاعبي بيراميدز.

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "مستاؤون من تصريحات مسؤولين كبار بنادي الزمالك بشأن انضمام لاعبين بالنادي على رأسهم عبد الله السعيد الذي ما يزال يرتبط بعقد مع بيراميدز، دون الحديث معنا من الأساس خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد لمدة موسمين".

وشدد: "تحدث معنا من جانب مسؤولي الزمالك خلال الفترة الماضية للتعاقد مع لاعبين في الفريق وتعثر الاتفاق بعد الحديث أن نادي الزمالك يمر بأزمة مالية".

وأبدى اندهاشه قائلا: "ثم نُفاجأ برئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي يعلن سعي الزمالك للتعاقد مع عبد الله السعيد".

يذكر أن الزمالك سعى للتعاقد مع ثنائي بيراميدز محمود نبيل "دونجا" وأحمد أيمن منصور قبل تجميد المفاوضات بين الناديين للظروف المادية.

وكان حسين لبيب رئيس الزمالك قد صرّح أمس قائلا: "هل هناك اهتمام من الزمالك بعبد الله السعيد؟ نعم بالتأكيد، وهناك اهتمام من اللاعب بالزمالك".

وأكمل "ولكن دعونا نوقف الحديث عن عبد الله السعيد فقط عند اهتمام الزمالك به وليس أكثر من ذلك".

في المقابل صرّح جعفر المستشار الفني للجنة إدارة الزمالك قائلا: "عبد الله السعيد؟ الزمالك يمر بحالة مادية صعبة، وضم لاعب بأرقام فلكية سيكون صعبا وقد يؤدي إلى مشكلة داخل الفريق. ليس لدي علم بشأن ما يقال عن حمدي النقاز واقترابه من العودة للزمالك، أسمع هذه الأخبار مثل أي شخص عادي".

ولعب عبد الله السعيد البالغ من العمر 36 عاما مع بيراميدز في الموسم الماضي 26 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها 6 أهداف.

وانضم السعيد لصفوف بيراميدز مطلع عام 2019 قادما من أهلي جدة السعودي.