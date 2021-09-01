دي يونج بديلا لجريزمان في برشلونة في اللحظات الأخيرة

أعلن برشلونة في بيان رسمي عن التعاقد مع لوك دي يونج مهاجم إشبيلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وسيحل دي يونج بديلا لجريزمان الذي رحل عن الفريق إلى صفوف أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وتشير التقارير إلى أن برشلونة قد تمكن من تسجيل دي يونج قبل دقيقتين فقط من المهلة المحددة لتسجيل اللاعبين، وكذلك هو الحال لأتلتيكو مدريد وتشيلسي في تسجيل كل من جريزمان وساؤول.

دي يونج كان قد انضم لإشبيلية في 2019 قادما من بي إس في إيندهوفين الهولندي، ولعب مع الفريق في الموسمين الماضيين.

وشارك المهاجم الهولندي صاحب الـ 31 عاما الموسم الماضي مع إشبيلية في 48 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل تسعة أهداف وصناعة هدف وحيد.