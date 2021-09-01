حسين لبيب: هناك اهتمام من الزمالك بضم عبد الله السعيد

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 01:19

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد مع بيراميدز أمام الأهلي

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك عن حقيقة مفاوضات ناديه مع عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز لضمه لصفوف القلعة البيضاء.

وأكد حسين لبيب عبر قناة الزمالك عن اهتمام النادي الأبيض بضم عبد الله السعيد.

وبسؤاله هل هناك اهتمام من الزمالك بعبد الله السعيد رد قائلا: "نعم بالتأكيد، وهناك اهتمام من اللاعب الزمالك".

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وأكمل "ولكن دعونا نوقف الحديث عن عبد الله السعيد فقط عند اهتمام الزمالك به وليس أكثر من ذلك".

ولعب عبد الله السعيد البالغ من العمر 36 عاما مع بيراميدز في الموسم الماضي 26 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها 6 أهداف.

وانضم السعيد لصفوف بيراميدز مطلع عام 2019 قادما من أهلي جدة السعودي.

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