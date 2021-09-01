حسين لبيب: لم نقف في طريق مصطفى محمد.. وجالاتا سراي يريد إعارته دون تفعيل بند الشراء

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك عن كواليس الساعات الأخيرة في المفاوضات بين نادي جالاتا سراي التركي والقلعة البيضاء بشأن مصطفى محمد.

وقال لبيب لقناة الزمالك: "مصطفى محمد اتصل بي أكثر من مرة صباح الثلاثاء، وأخبرني أنه في فرنسا وستتم إعارته لنادي بوردو وأخبرته أنه حتى تتم إعارته للنادي الفرنسي يجب على جالاتا سراي تفعيل بند شراءه أولا في تعاقده مع الزمالك".

وأضاف "إذا أرسل جالاتا سراي لنا فقط أنه أتم تفعيل بند شراء مصطفى محمد فصيبح اللاعب من حق النادي التركي ووقتها يجب أن يحصل الزمالك على 4 ملايين دولار قبل 30 يونيو 2022 وهي قيمة شراء اللاعب".

وأكمل "عندما اتصل نادي جالاتا سراي بنا حاولنا الحصول منهم على أي استفادة، ومن وجهة نظرنا كنا نريد الحصول على جزءا من قيمة بيع مصطفى محمد".

وواصل "جالاتا سراي كان يحاول إخراج مصطفى محمد للإعارة لنادي بوردو دون تفعيل بند شراءه من الزمالك حتى لا يكون مجبرا على دفع مبلغ 4 ملايين دولار لنا".

وأتم تصريحاته "إذا باع جالاتا سراي مصطفى محمد لأي ناد آخر سيحصل الزمالك على 15% من القيمة الزائدة عن 6 ملايين دولار وهي سعر بيعه للنادي التركي".

وطلب جالاتا سراي من الزمالك السماح للاعب بالانتقال إلى بوردو الفرنسي على سبيل الإعارة مع عدم دفع الفريق التركي لبند الشراء بالكامل.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد طلب الحصول على قيمة عقد مصطفى محمد كاملة من أجل موافقة النادي على رحيله.