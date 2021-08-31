عبد السلام: فضلت الإعارة لـ الاتحاد على عروض أخرى

أعرب محمد عبد السلام مدافع الزمالك المنتقل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة عن سعادته بتلك الخطوة.

محمد عبد السلام النادي : الاتحاد السكندري الزمالك

وانتقل محمد عبد السلام إلى الاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال عبد السلام عبر قناة صدى البلد: "كان هناك أكثر من عرض لضمي من الزمالك لكن فضلت نادي الاتحاد".

وتابع "الاتحاد نادي كبير وعندما أبلغت مجلس الإدارة لم يعترضوا".

وبسؤاله عن تلك العروض كشف "كنت أملك عروض من أندية سيراميكا كليوباترا والمصري والإسماعيلي والبنك الأهلي وغيرهم لكن استقريت على الاتحاد".

وأضاف "انتقالي إلى الاتحاد لمدة موسم على سبيل الإعارة ولا أعلم التفاصيل المادية بين الناديين".

وواصل "لم يحدث اتصال بيني وبين حسام حسن المدير الفني لكن ما أعلمه أن الصفقات تأتي بناء على رغبته".

واختتم عبد السلام تصريحاته "رحيلي من الزمالك لرغبتي في اللعب والمشاركة بشكل أكبر".