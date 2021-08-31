بيليرين يخرج معارا من أرسنال إلى بيتيس

أعلن ريال بيتيس التعاقد مع الإسباني هيكتور بيليرين الظهير الأيمن قادما من صفوف أرسنال على سبيل الإعارة حتة نهاية الموسم.

وفقا للتقارير فإن عقد اللاعب مع بيتيس سيكون إعارة جافة يعود بعدها لأرسنال ولا يوجد بنود أحقية الشراء.

وأشارت صحيفة ذا أثليتيك إلى أن بيليرين قد تنازل عن جزء من راتبه مع أرسنال من أجل الانتقال لبيتيس.

✍🆕💚😊 Here we go again! pic.twitter.com/xAJ7NqLjki — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) August 31, 2021

وأجرى بيلرين الكشف الطبي صباح اليوم في لندن، قبل سفره لإسبانيا من أجل توقيع العقود مع بيتيس.

اللاعب الإسباني صاحب الـ 26 عاما كان قد انتقل لأرسنال من ناشئين برشلونة في وبدأ في اللعب مع الفريق الأول بداية من 2014.

وشارك بيليرين مع أرسنال الموسم الماضي في 35 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد وصناعة أربعة آخرين.