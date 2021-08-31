فرج عامر: الخطيب طلب مني حسام حسن في 10 دقائق.. وطاهر ليس ضمن الصفقة

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 23:38

كتب : FilGoal

حسام حسن صفقة الأهلي الجديدة

نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة دخول طاهر محمد طاهر ضمن صفقة انتقال حسام حسن إلى الأهلي.

طاهر محمد طاهر

النادي : الأهلي

حسام حسن

النادي : الأهلي

سموحة
الأهلي

وكان سموحة قد أعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي مقابل مبلغ مالي وثلاثة لاعبين على سبيل الإعارة.

وكشف فرج عامر عبر قناة صدى البلد: "الأهلي لم يتحدث معنا بخصوص حسام حسن نهائيا سواء هاتفيا أو خطابات رسمية أو غيره، تفاجئت باتصال من الخطيب يريد مقابلتي 10 دقائق فقط".

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وتابع "الخطيب سألني هل حسام حسن تم بيعه فأجابته بـ لأ، فقال لي هل لديك استعداد أحصل على حسام حسن وأرحل، اتفقنا على التفاصيل المالية والجميع تراضى".

وشدد رئيس سموحة "لن أفصح عن المقابل المادي، لكن هناك 3 لاعبين ضمن الصفقة أنهينا الاتفاق عن اثنين منهم والثالث لم نتفق عليه، كنا نريد محمد عبد المنعم لكن الجهاز الفني للأهلي متمسك به".

وكشف "قمنا بضم لاعب ناشئ من الأهلي إعارة سنتين، وأحمد رمضان بيكهام، والثالث ليس طاهر محمد تفاجئت بتلك الأحاديث هو لاعب كبير لا أقدر على ضمه"

وأضاف فرج عامر "أولويتي دائما لسموحة أولا وثانيا وعاشرا، بعت الكثير من اللاعبين ومنهم للزمالك أضعاف الأهلي وإلى السعودية وإلى الجميع، أنا لا أقف ضد رغبة أو طموح لاعب ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة النادي".

وواصل "حسام حسن من أميز اللاعبين في مصر وحصلت عليه من الداخلية بـ 200 ألف جنيه، وعندما لعب بدأت الأندية ترغب في ضمه منذ فترة طويلة مثل الإسماعيلي والمصري وقتها".

واختتم تصريحاته "حدث تواصل معنا من رموز للزمالك للحديث حول إمكانية انتقال حسام حسن وقت تواجده في ليبيا ".

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