استدعاء أحمد توفيق لمنتخب مصر بدلا أكرم وعمر جابر

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء أحمد توفيق لاعب بيراميدز للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتي أنجولا والجابون.

أحمد توفيق النادي : بيراميدز مصر

ويلعب منتخب مصر ضد أنجولا في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

جاء ذلك بعد مغادرة أكرم توفيق المعسكر للإصابة وأيضا الوعكة الصحية التي أصابت عمر جابر خلال اليومين الماضيين وخضع على أثرها للراحة في فندق الاقامة دون خوضه لأي تدريبات خلالهما.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في تصفيات كأس العالم بمواجهة أنجولا يوم 1 سبتمبر الجاري بملعب الدفاع الجوي.

ثم يطير منتخب مصر لمواجهة الجابون يوم 5 من الشهر ذاته في الجولة الثانية من التصفيات.

منتخب مصر يقع في المجموعة السادسة بجانب الجابون وأنجولا وليبيا.

ويتأهل أول منتخب من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية من التصفيات، التي تقام بنظام الذهاب والإياب بين الـ10 منتخبات المتأهلة من دور المجموعات.