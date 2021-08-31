سام مرسي ينتقل إلى إبسويتش تاون

أعلن نادي إبسويتش تاون الإنجليزي التعاقد مع لاعب الوسط المصري سام مرسي قادما من صفوف ميدلزبره.

ووقع اللاعب على عقد مقابل ثلاثة مواسم مقبلة حتى 2024.

وينشط فريق إبسويتش تاون في دوري القسم الثالث الإنجليزي، ويحتل حاليا الفريق المركز الـ 21 بعد خمس جولات برصيد ثلاث نقاط بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع.

وشارك صاحب الـ 29 عاما في الموسم الحالي مع ميدلزبره في اربع مباريات، وتعرض للطرد في المباراة الأخيرة أمام بلاكبيرن.

مرسي لعب 32 مباراة مع ميدلزبره الموسم الماضي مع 32 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة خمسة آخرين.

وبدأ مرسي مسيرته مع فريق بورت فالي، وانتقل منه إلى تشيسترفيلد الذي قضى معه ثلاث مواسم، قبل أن ينتقل لويجان ومنه لبارنسلي، قبل الانتقال لمحطته الأخيره مع ميدلزبره.