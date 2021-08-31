مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: غير ملزمين بتنفيذ أحكام مركز التسوية بشأن قضايا الأهلي

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 22:55

كتب : أحمد الخولي

اتحاد الكرة المصري

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد كرة القدم عن أن الاتحاد غير ملزم بتنفيذ أي أحكام صادرة عن مركز التسوية والتحكيم لصالح الأهلي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة غير ملزم لتنفيذ الأحكام التي ستصدر من مركز التسوية والتحكيم لصالح الأهلي فيما يخص دعاويه الخاصة بإعلان بطل دوري الجمهورية مواليد 99 أو ما يراه من مشاركة غير قانونية للاعبي الزمالك خلال مباراتي طلائع الجيش والجونة بحجة عدم انتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة عليهم".

وأضاف "مركز التسوية والتحكيم لا سلطة لديه على اتحاد الكرة عكس المحكمة الرياضية الدولية التى يحب تنفيذ أحكامها كما أن اللوائح من الأساس لا تعطى مركز التسوية والتحكيم سلطة التدخل في الأمور الفنية وإقامة المسابقات أو إلغائها".

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وأكمل "هى سلطة فنية تخضع لسلطة اتحاد الكرة فقط لا غير بحسب قوانين ولوائح الاتحاد الدولي بدليل أن ثلاث أندية من قبل وهي بتروجت والداخلية والنجوم حصلوا على حكم بمنع هبوطهم من الدوري الممتاز ولم يتم تنفيذ الحكم من قبل اتحاد الكرة وقتها لأنه كان يمثل تدخل صارخ في سلطة اتحاد الكرة الفنية ".

وأتم تصريحاته "اتحاد الكرة لم تصله أحكام من مركز التسوية والتحكيم حتى الآن فيما يخص دعاوى الأهلي".

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