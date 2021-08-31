موسيماني: لا أحب الخسارة.. وبيرسي تاو لم يحظ بالاحترام الذي يستحقه في برايتون

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر الجديد لم يحظ بالاحترام الذي يستحقه في ناديه السابق برايتون الإنجليزي.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وقال موسيماني خلال مقابلة له مع إذاعة راديو 2000 الجنوب إفريقي: "في 7 سنوات قضيتها مع صنداونز أعتقد أنني خسرت أقل من 20 مباراة، أنا أكره الخسارة ومن يحب أن يخسر؟.

وعن تاو قال: "لم أعد بيرسي تاو إلى إفريقيا ولكن الوضع الخاص به هو الذي أعاده، ونادي برايتون لم يستخدم اللاعب حتى في فترة ما قبل الموسم".

وبالحديث عن تراجع بيرسي تاو خطوة للخلف بالانتقال من الدوري الإنجليزي للمصري؟ قال موسيماني: "معذرة فنحن عائدون من المشاركة في كأس العالم للأندية، ولا أظن أن بيرسي تاو حظي بالاحترام الذي يستحقه في برايتون".

الأهلي ضم بيرسي تاو بشكل رسمي قادما من صفوف برايتون الإنجليزي بعقد يمتد لـ 4 مواسم.

ويعرف بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، بيرسي تاو جيدا إذ خاض الأخير تحت قيادته في جميع المسابقات 102 مباراة سجل 24 هدفا وصنع 27.

بيرسي تاو (27 عاما) بدأ مسيرته في صفوف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مع الفريق الأول في 2013.

وخلال 5 مواسم بقميص الفريق سجل 25 هدفا في 100 مباراة بجميع المسابقات وقضى موسما وحيدا معارا لصفوف ويتبانك سبيرز.

وحصد خلال المواسم الـ 5 مع الأصفر والأزرق الجنوب إفريقي، 7 ألقاب من بينها لقبي دوري أبطال إفريقيا 2016 والسوبر الإفريقي 2017.

كما حصد جائزتا أفضل لاعب باختيار اللاعبين ولاعب الموسم في موسم 2017-18 بالدوري الجنوب إفريقي، وحاز جائزة هداف المسابقة لنفس الموسم برصيد 11 هدفا.