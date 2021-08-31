خبر في الجول - الزمالك ينتظر قرار جالاتا سراي بشأن مصطفى محمد.. وسر تردد النادي التركي

لا يزال مصير مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالاتا سراي معلقا حتى الساعة الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

طلب جالاتا سراي من الزمالك السماح للاعب بالانتقال إلى بوردو الفرنسي على سبيل الإعارة مع عدم دفع الفريق التركي لبند الشراء بالكامل.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد طلب الحصول على قيمة عقد مصطفى محمد كاملة من أجل موافقة النادي على رحيله.

ويرغب جالاتاسراي في شراء عقد مصطفى محمد لبيعه إلى بوردو الفرنسي.

وعلم FilGoal.com أن جالاتا سراي لا يزال مترددا في تفعيل بند الشراء ودفع القيمة كاملة في الوقت الحالي بسبب ضيق الوقت.

ويخشى نادي جالاتا سراي في تفعيل بند الشراء ودفع قيمة مصطفى محمد كاملة ويتأخر الزمالك في إتمام الإجراءات مما يفشل إجراءات انتقال اللاعب إلى بوردو الفرنسي.

فالزمالك ملزم بالرد على النادي التركي إذا خاطبه من أجل تفعيل بند الشراء ولكن لا يوجد ما يلزم الأبيض بالرد في نفس اليوم.

الأمر الآخر هو ابتعاد مصطفى محمد عن حسابات فاتح تريم المدير الفني للفريق التركي وهو ما قد يجعل جالاتا سراي يفعل بند الشراء دون استفادة إذا لم ينجح في إعارة اللاعب.

وحتى الآن لم يخاطب جالاتا سراي نادي الزمالك بخطابات رسمية ولكن عن طريق محادثات هاتفية.

وينتظر الزمالك موقف جالاتا سراي النهائي خلال الساعة الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

موقف مصطفى محمد

وسافر مصطفى محمد من تركيا إلى فرنسا خلال الساعات القليلة الماضية، وخضع للكشف الطبي في نادي بوردو وذلك قبل إتمام انتقاله للفريق الأزرق.

ومنذ انضمامه لصفوف النادي التركي خاض مصطفى 25 مباراة في جميع المسابقات وسجل 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ويستعد مصطفى محمد الانضمام لصفوف منتخب مصر لخوض مواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويقود بوردو في الوقت الحالي المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الذي سبق له تدريب لاتسيو ومنتخب سويسرا.

ويحتل بوردو المركز الـ 19 في جدول الترتيب برصيد نقطتين من 4 مباريات في الدوري الفرنسي.