خبر في الجول - الزمالك يرفض رحيل طارق حامد

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 20:44

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

طارق حامد - الزمالك - وادي دجلة

أغلق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ملف رحيل طارق حامد عن النادي.

وارتبط اسم طارق حامد بالانتقال إلى فريق اتحاد جدة السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وعلم FilGoal.com أن مجلس الإدارة استطلع رأي الجهاز الفني بقيادة كارتيرون والذي رفض الاستغناء عن اللاعب.

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وكان اتحاد جدة السعودي قد تقدم بطلب لضم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض.

وحقق طارق (32 عاما) لقب الدوري منذ أيام للمرة الثانية بعدما توج به مع الزمالك موسم 2014-2015.

وانضم طارق لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة أنجولا والجابون في 1 و5 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بمواجهة أنجولا غدا الأربعاء.

الزمالك طارق حامد اتحاد جدة
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