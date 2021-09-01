سان جيرمان يتعاقد مع مينديز من سبورتنج لشبونة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع نونو مينديز الظهير الأيسر لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

اللاعب سينتقل للفريق الفرنسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

قيمة الإعارة حسب فابريزيو رومانو من سكاي سبورت ستكون 7 ملايين يورو.

مينديز شارك مع سبورتنج لشبونة في 35 مباراة الموسم الماضي سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفين.

باريس سان جيرمان تعاقد هذا الصيف مع ليونيل ميسي وجورجينو فينالدوم وسيرجيو راموس وجانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد مرور 4 جولات برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات.