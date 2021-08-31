توتنام يتعاقد مع إيمرسون من برشلونة

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 19:41

كتب : FilGoal

إيمرسون

أعلن نادي توتنام رسميا تعاقده مع إيمرسون رويال قادما من برشلونة الإسباني.

اللاعب سينتقل إلى توتنام حتى 2026 وسيرتدي القميص رقم 12.

إيمرسون سيسافر من إسبانيا لإنجلترا في وقت لاحق الأسبوع الحالي.

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بحسب فابريزيو رومانو، فإن صفقة انتقال اللاعب ستكون مقابل 25 مليون يورو مع 5 ملاييك كإضافات.

وانضم إيمرسون لبرشلونة في سوق الانتقالات الحالي قادما من صفوف ريال بيتيس بعد تفعيل النادية الكتالوني لبند إعادة الشراء في عقد اللاعب مع بيتيس.

وشارك إيمرسون مع برشلونة هذا الموسم حتى الآن في ثلاث مباريات كبديل.

بينما شارك إيمرسون مع بيتيس الموسم الماضي في 38 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة أربعة آخرين.

إيمرسون رويال الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي برشلونة توتنام
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