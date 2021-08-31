توتنام يتعاقد مع إيمرسون من برشلونة

أعلن نادي توتنام رسميا تعاقده مع إيمرسون رويال قادما من برشلونة الإسباني.

اللاعب سينتقل إلى توتنام حتى 2026 وسيرتدي القميص رقم 12.

إيمرسون سيسافر من إسبانيا لإنجلترا في وقت لاحق الأسبوع الحالي.

بحسب فابريزيو رومانو، فإن صفقة انتقال اللاعب ستكون مقابل 25 مليون يورو مع 5 ملاييك كإضافات.

وانضم إيمرسون لبرشلونة في سوق الانتقالات الحالي قادما من صفوف ريال بيتيس بعد تفعيل النادية الكتالوني لبند إعادة الشراء في عقد اللاعب مع بيتيس.

وشارك إيمرسون مع برشلونة هذا الموسم حتى الآن في ثلاث مباريات كبديل.

بينما شارك إيمرسون مع بيتيس الموسم الماضي في 38 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة أربعة آخرين.