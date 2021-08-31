خبر في الجول - موسيماني يدرس الاستغناء عن مساعده ومحلل الأداء.. وميهوب من المرشحين

يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الاستغناء عن خدمات بعض الأفراد من جهازه المعاون في الفريق الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن موسيماني يدرس الاستغناء عن خدمات كيفين جونسون المدرب العام للأهلي.

وأيضا يوشا فالدويا محلل الأداء بالفريق.

وسيعكف موسيماني خلال فترة الإجازة الذي حصل عليها من الأهلي على دراسة موقف الثنائي جيدا قبل اتخاذ القرار سواء باستمرار الثنائي أو التخلي عنه.

المرشحون لجهاز الأهلي

كما سيدرس موسيماني موقف بعض الأسماء الأخرى من جنوب إفريقيا لمعرفة إمكانية ضم أحدهم إلى الجهاز الفني للأهلي في حالة اتخاذ القرار بالاستغناء عن كيفين جونسون ويوشا فالدويا.

على جانب آخر رشح الأهلي عدة أسماء مصرية للانضمام لجهاز موسيماني، في انتظار اقناع المدرب الجنوب إفريقي بذلك عقب عودته من الإجازة.

ومن بين الأسماء المرشحة للانضمام للجهاز الفني لموسيماني علاء ميهوب المدرب المساعد السابق في الفريق الأحمر.

بالإضافة إلى الثنائي هاني رمزي وضياء السيد ولكن بنسب متفاوتة.

ويقضي موسيماني حاليا فترة إجازة في جنوب إفريقيا على أن يعود بعد عدة أيام ليحسم العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة أهمها الراحلين عن الأهلي سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.