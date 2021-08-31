إعارة بواليا إلى مالاتيا سبور التركي

أعلن النادي الأهلي رسميا انتقال مهاجمه الكونغولي والتر بوليا إلى مالاتيا سبور التركي.

ويخرج بواليا معارا للفريق التركي لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

وقام أمير توفيق بإنهاء كل الإجراءات المالية والإدارية بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بما يحفظ حقوق الأهلي.

بواليا انتقل للأهلي في يناير 2021 قادما من الجونة.

ولعب بواليا مع الأهلي في 29 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وكان الأهلي قد أعار أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق إلى صفوف ألتاي بالدوري التركي أيضا.