إعارة بواليا إلى مالاتيا سبور التركي
الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 18:25
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي رسميا انتقال مهاجمه الكونغولي والتر بوليا إلى مالاتيا سبور التركي.
ويخرج بواليا معارا للفريق التركي لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.
وقام أمير توفيق بإنهاء كل الإجراءات المالية والإدارية بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بما يحفظ حقوق الأهلي.
بواليا انتقل للأهلي في يناير 2021 قادما من الجونة.
ولعب بواليا مع الأهلي في 29 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.
وكان الأهلي قد أعار أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق إلى صفوف ألتاي بالدوري التركي أيضا.
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