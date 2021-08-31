برشلونة يقدم عرضا ضخما لضم أولمو من لايبزيج

يسعى نادي برشلونة للحاق بتدعيم هجومه بضم داني أولمو من لايبزيج في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة قدّم عرضا بالفعل للنادي الألماني بعد إنهاء اتفاقه مع اللاعب.

ويبلغ أولمو من العمر 23 عاما ويلعب في مركز الوسط المهاجم ويمكنه اللعب في مركز الجناح.

وأوضح تقرير موندو ديبورتيفو أن برشلونة قدّم عرضا بقيمة 75 مليون يورو لضم أولمو.

وأشار التقرير إلى اتفاق تم بين برشلونة وأولمو للانضمام لمدة خمس سنوات مقبلة.

وشارك أولمو مع منتخب إسبانيا في يورو 2020 الأخيرة بالإضافة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وانضم أولمو إلى لايبزيج في يناير عام 2020 وسجل ثماني مرات في 44 مباراة خاضهم بالدوري.

وكان أولمو من ناشئي فريق إسبانيول قبل أن ينتقل لناشئي برشلونة في صيف 2007.

ورحل أولمو عن شباب برشلونة في صيف 2014 منتقلا إلى دينامو زغرب الكرواتي ومنه إلى لايبزيج بعد ست سنوات.