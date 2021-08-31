لاعب أرسنال ينتقل إلى فينورد على سبيل الإعارة

أعلن نادي فينورد الهولندي عن التعاقد مع ريس نيلسون جناح أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ريس نيلسون النادي : أرسنال أرسنال

وأشار النادي في بيانه إلى أن اللاعب صاحب صاحب الـ 21 عاما سيرتدي قميص رقم 14 في الموسم الحالي.

وقال نيلسون في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الهولندي: "أنا أتطلع للعب في ذلك الملعب الجميل، فينورد نادي رائع وتحد عظيم لي، أتمنى أن أجعل الجماهير تغني لي قريبا".

نيلسون انضم لأكاديمية أرسنال في 2015 وسبق له خوض تجربة إعارة سابقة مع هوفنهايم.

وشارك نيلسون الموسم الماضي مع أرسنال في 15 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف آخر.