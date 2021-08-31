ليدز يضم دانييل جيمس لمدة خمس سنوات

أعلن نادي ليدز يونايتد ضم الويلزي دانييل جيمس لاعب مانشستر يونايتد لمدة خمس سنوات.

وكان جيمس قريبا من الانضمام إلى ليدز في يناير 2019 ولكن بعد عامين ونصف العام انضم أخيرا للفريق.

وكشف نادي ليدز يونايتد أن صفقة ضم الويلزي الدولي لمدة خمس سنوات أي حتى صيف 2026 ومقابل رسوم غير معلنة.

ويبلغ جيمس من العمر 23 عاما ولعب لمنتخب ويلز دوليا للمرة الأولى في نوفمبر 2018 وشارك دوليا في 24 مباراة حتى الآن.

وكانت أخر محطات دانييل جيمس مع منتخب ويلز في بطولة يورو 2020 الأخيرة.

كان جيمس ضمن صفوف سوانزي وخاض أول مباراة مع الفريق الأول في فبراير 2018 قبل أن يتعاقد مع مانشستر يونايتد في صيف 2019.

ونجح جيمس بتسجيل ثلاثة أهداف في أول مباريات له مع الشياطين الحمر وحصل على جائزة أفضل لاعب في الشهر خلال شهره الأول مع مانشستر يونايتد.

وشارك جيمس مع يونايتد في 74 مباراة بجميع المسابقات ونجح في تسجيل تسعة أهداف.

ويعتبر جيمس هو ثامن صفقات ليدز يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ومن المقرر أن ينضم للفريق بعد فترة التوقف الدولي.

وكشف موقع ليدز الرسمي أن دانييل جيمس قد اختار رقم 20 للمشاركة به مع النادي.