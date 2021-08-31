ليدز يضم دانييل جيمس لمدة خمس سنوات

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 17:34

كتب : FilGoal

دانييل جيمس

أعلن نادي ليدز يونايتد ضم الويلزي دانييل جيمس لاعب مانشستر يونايتد لمدة خمس سنوات.

وكان جيمس قريبا من الانضمام إلى ليدز في يناير 2019 ولكن بعد عامين ونصف العام انضم أخيرا للفريق.

وكشف نادي ليدز يونايتد أن صفقة ضم الويلزي الدولي لمدة خمس سنوات أي حتى صيف 2026 ومقابل رسوم غير معلنة.

أخبار متعلقة
رونالدو يوجه رسالة إلى مانشستر يونايتد وأليكس فيرجسون رونالدو: لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام جماهير يونايتد يوفنتوس يعلن قيمة انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد يعلن إتمام التعاقد مع كريستيانو رونالدو

ويبلغ جيمس من العمر 23 عاما ولعب لمنتخب ويلز دوليا للمرة الأولى في نوفمبر 2018 وشارك دوليا في 24 مباراة حتى الآن.

وكانت أخر محطات دانييل جيمس مع منتخب ويلز في بطولة يورو 2020 الأخيرة.

كان جيمس ضمن صفوف سوانزي وخاض أول مباراة مع الفريق الأول في فبراير 2018 قبل أن يتعاقد مع مانشستر يونايتد في صيف 2019.

ونجح جيمس بتسجيل ثلاثة أهداف في أول مباريات له مع الشياطين الحمر وحصل على جائزة أفضل لاعب في الشهر خلال شهره الأول مع مانشستر يونايتد.

وشارك جيمس مع يونايتد في 74 مباراة بجميع المسابقات ونجح في تسجيل تسعة أهداف.

ويعتبر جيمس هو ثامن صفقات ليدز يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ومن المقرر أن ينضم للفريق بعد فترة التوقف الدولي.

وكشف موقع ليدز الرسمي أن دانييل جيمس قد اختار رقم 20 للمشاركة به مع النادي.

مانشستر يونايتد ليدز يونايتد دانييل جيمس
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليدز يضم دانييل جيمس لمدة خمس سنوات 25 دقيقة | ميركاتو
فيلم "جول" يتحقق بعد 16 عاما.. سانتياجو مونيوز إلى نيوكاسل 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - أموتو يطلب مهلة أسبوعا لحسم مصيره مع المصري 55 دقيقة | الدوري المصري
كريم فؤاد: حققت حلم حياتي بالانضمام لـ الأهلي.. وأريد التتويج بمونديال الأندية 57 دقيقة | مصر
سان جيرمان يعير مهاجمه إلى لانس ساعة | ميركاتو
عبد المقصود لـ في الجول: اعتذرت عن عدم الاستمرار مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
يوفنتوس يضم محمد إحتارين.. وتقارير تشير إلى إعارته لـ سامبدوريا ساعة | الدوري الإيطالي
بيرسي تاو: وضعي يختلف عن باكاماني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك