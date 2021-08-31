كريم فؤاد: حققت حلم حياتي بالانضمام لـ الأهلي.. وأريد التتويج بمونديال الأندية

كريم فؤاد: حققت حلم حياتي بالانضمام لـ الأهلي.. وأريد التتويج بمونديال الأندية
الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 17:03
كتب : حسام نور الدين
أعرب كريم فؤاد لاعب الأهلي الجديد عن سعادته بالانضمام للفريق قادما من النجوم.
وقال الظهير في حواره لموقع الأهلي الرسمي:"حققت حلم حياتي باللعب لنادي القرن، لم أتردد لحظة واحدة في التوقيع على بياض. أعشق الأهلي منذ طفولتي، جاهز لخوض التحديات مع الفريق خلال الفترة المقبلة، أثق في تتويج الأهلي بكل البطولات المقبلة".
وواصل "شرف كبير لي أن أكون لاعبا في الأهلي الذي أشجعه منذ الصغر، كانت سعادتي لا توصف عندما دخلت غرفة ملابس الفريق لأول مرة. بدأت المفاوضات معي منذ فترة بعد مكاملة من أمير توفيق، ولم أتردد في الموافقة على عرض النادي الأفضل في إفريقيا، والذي أحلم باللعب في صفوفه منذ سنوات طويلة، لذلك وقعت فورا على بياض".
واستمر "كان لدي العديد من العروض، وبعضها كان بمقابل مالي كبير، لكن اللعب للأهلي لا يمكن أن يقارن بأي شيء آخر. لذلك، وقعت على عقود اللعب للأهلي فورا حتى أحقق حلمي وحلم عائلتي كلها. تربيت في عائلة تعشق النادي بالوراثة جيلا بعد جيل، ولا يمكن وصف السعادة التي غمرتنا جميعا بعد وصول عرض الأهلي الذي كان خياري الأول من البداية، وهو ما جعلني لا أقبل مناقشة أي عروض أخرى".
وأردف "أجيد اللعب كظهير أيمن أو ظهير أيسر، أو في وسط الملعب على اليمين أو اليسار، ولكن مركزي المفضل هو الظهير الأيمن ثم الظهير الأيسر. لا توجد لدي مشكلة في توظيفي بأي مكان في الملعب وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني. أعلم جيدا حجم الضغوط التي يفرضها اللعب لناد كبير بحجم نادي القرن، أعرف أن المنافسة ستكون صعبة للغاية، خاصة أن التواجد وسط هذه الكوكبة من اللاعبين يحتاج إلى الكثير من الجهد، والمنافسة بين اللاعبين أمر إيجابي للغاية، وتسهم في ارتفاع مستوى الجميع، وهو ما يخدم الفريق، أنا سعيد للغاية بتواجدي في فريق يضم أسماء كبيرة من النجوم، وبالتأكيد سأستفيد كثيرا من اللعب معهم".
وأتبع "أرتبط بعلاقات صداقة مع العديد من لاعبي الأهلي مثل محمد شريف ومصطفى شوبير، وأكرم توفيق الذي ارتبط معه بعلاقة صداقة ممتدة لسنوات، وأتوقع أن يساعدني ذلك على الانسجام والتأقلم بشكل أسرع. سعادتي كبيرة بالتدرب تحت قيادة بيتسو موسيماني، شرف كبير لي أن أعمل تحت قيادته، فهو مدير فني قدير، وصنع تاريخا كبيرا في عالم التدريب بما حققه من نجاحات وبطولات، وهو يمثل مدرسة قوية في التدريب".
وقال:"متشوق للغاية لكي أخوض المران الأول معه، أعلم أن الحصول على ثقته يتطلب الكثير من الجهد والتركيز. بشكل عام اللعب للأهلي يحتاج لاعبين بمواصفات خاصة، لابد من امتلاك شخصية قوية قادرة على تحمل الضغوط. ثقتي في نفسي كبيرة، وجاهز للتحديات التي سوف أخوضها بقميص الأهلي في الفترة المقبلة. هدفي الفوز بكل الألقاب، وأعرف أن لكل بطولة طبيعتها، ولكن طموحاتنا بلاد حدود في الفوز ببطولة كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، الفريق حقق المركز الثالث في كأس العالم بمشاركته الماضية، والآن أحلم بالتتويج بمونديال الأندية. وعلى الصعيد الشخصي أتمنى أن يكون لي بصمة مؤثرة، وأن أكتب لنفسي تاريخا كبيرا مع الأهلي".
وأتم "لدي ذكريات عديدة مع مباريات الأهلي وانتصاراته، احتفلت كثيرا بهدف محمد مجدي (أفشة) في الزمالك، وكانت فرحة غامرة بالهدف الذي جاء في توقيت قاتل، وخلال تتويج الأهلي بالبطولة العاشرة، كنت برفقة المنتخب الأولمبي في اليابان، وكان هناك فارق في التوقيت والمباراة أقيمت فجرا بتوقيت طوكيو، وكنت أعاني بسبب تغير الساعة البيولوجية ومرتبط بمران صباحي، وكنت أشعر بتوتر كبير إلا أن تتويج الأهلي باللقب أسعدني كثيرا. أشكر جمهور الأهلي الذي دعمني كثيرا حتى قبل الانتقال إلى الفريق، وسأقاتل وأقدم كل ما يمكنني، حتى أكون عند حسن ظن الجميع بي. أنا مشجع للأهلي قبل أن أكون لاعبًا في صفوفه، وأنا فخور بأن أكون جزءًا من منظومة الأهلي".
وكان الأهلي حصل على خدمات كريم فؤاد حتى 2026.
ولعب كريم فؤاد 12 مباراة مع فريق النجوم في الدوري المصري بموسم 2018-2019 قبل أن ينتقل إلى إنبي لموسمين على سبيل الإعارة.
ويلعب كريم في إنبي منذ 2019 وخاض فؤاد 53 مباراة مع الفريق البترولي في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وساهم في صناعة 6 أهداف.
ومثل منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.