كريم فؤاد: حققت حلم حياتي بالانضمام لـ الأهلي.. وأريد التتويج بمونديال الأندية

أعرب كريم فؤاد لاعب الأهلي الجديد عن سعادته بالانضمام للفريق قادما من النجوم.

كريم فؤاد النادي : الأهلي الأهلي

وقال الظهير في حواره لموقع الأهلي الرسمي:"حققت حلم حياتي باللعب لنادي القرن، لم أتردد لحظة واحدة في التوقيع على بياض. أعشق الأهلي منذ طفولتي، جاهز لخوض التحديات مع الفريق خلال الفترة المقبلة، أثق في تتويج الأهلي بكل البطولات المقبلة".

وواصل "شرف كبير لي أن أكون لاعبا في الأهلي الذي أشجعه منذ الصغر، كانت سعادتي لا توصف عندما دخلت غرفة ملابس الفريق لأول مرة. بدأت المفاوضات معي منذ فترة بعد مكاملة من أمير توفيق، ولم أتردد في الموافقة على عرض النادي الأفضل في إفريقيا، والذي أحلم باللعب في صفوفه منذ سنوات طويلة، لذلك وقعت فورا على بياض".

واستمر "كان لدي العديد من العروض، وبعضها كان بمقابل مالي كبير، لكن اللعب للأهلي لا يمكن أن يقارن بأي شيء آخر. لذلك، وقعت على عقود اللعب للأهلي فورا حتى أحقق حلمي وحلم عائلتي كلها. تربيت في عائلة تعشق النادي بالوراثة جيلا بعد جيل، ولا يمكن وصف السعادة التي غمرتنا جميعا بعد وصول عرض الأهلي الذي كان خياري الأول من البداية، وهو ما جعلني لا أقبل مناقشة أي عروض أخرى".

وأردف "أجيد اللعب كظهير أيمن أو ظهير أيسر، أو في وسط الملعب على اليمين أو اليسار، ولكن مركزي المفضل هو الظهير الأيمن ثم الظهير الأيسر. لا توجد لدي مشكلة في توظيفي بأي مكان في الملعب وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني. أعلم جيدا حجم الضغوط التي يفرضها اللعب لناد كبير بحجم نادي القرن، أعرف أن المنافسة ستكون صعبة للغاية، خاصة أن التواجد وسط هذه الكوكبة من اللاعبين يحتاج إلى الكثير من الجهد، والمنافسة بين اللاعبين أمر إيجابي للغاية، وتسهم في ارتفاع مستوى الجميع، وهو ما يخدم الفريق، أنا سعيد للغاية بتواجدي في فريق يضم أسماء كبيرة من النجوم، وبالتأكيد سأستفيد كثيرا من اللعب معهم".

وأتبع "أرتبط بعلاقات صداقة مع العديد من لاعبي الأهلي مثل محمد شريف ومصطفى شوبير، وأكرم توفيق الذي ارتبط معه بعلاقة صداقة ممتدة لسنوات، وأتوقع أن يساعدني ذلك على الانسجام والتأقلم بشكل أسرع. سعادتي كبيرة بالتدرب تحت قيادة بيتسو موسيماني، شرف كبير لي أن أعمل تحت قيادته، فهو مدير فني قدير، وصنع تاريخا كبيرا في عالم التدريب بما حققه من نجاحات وبطولات، وهو يمثل مدرسة قوية في التدريب".

وقال:"متشوق للغاية لكي أخوض المران الأول معه، أعلم أن الحصول على ثقته يتطلب الكثير من الجهد والتركيز. بشكل عام اللعب للأهلي يحتاج لاعبين بمواصفات خاصة، لابد من امتلاك شخصية قوية قادرة على تحمل الضغوط. ثقتي في نفسي كبيرة، وجاهز للتحديات التي سوف أخوضها بقميص الأهلي في الفترة المقبلة. هدفي الفوز بكل الألقاب، وأعرف أن لكل بطولة طبيعتها، ولكن طموحاتنا بلاد حدود في الفوز ببطولة كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، الفريق حقق المركز الثالث في كأس العالم بمشاركته الماضية، والآن أحلم بالتتويج بمونديال الأندية. وعلى الصعيد الشخصي أتمنى أن يكون لي بصمة مؤثرة، وأن أكتب لنفسي تاريخا كبيرا مع الأهلي".

وأتم "لدي ذكريات عديدة مع مباريات الأهلي وانتصاراته، احتفلت كثيرا بهدف محمد مجدي (أفشة) في الزمالك، وكانت فرحة غامرة بالهدف الذي جاء في توقيت قاتل، وخلال تتويج الأهلي بالبطولة العاشرة، كنت برفقة المنتخب الأولمبي في اليابان، وكان هناك فارق في التوقيت والمباراة أقيمت فجرا بتوقيت طوكيو، وكنت أعاني بسبب تغير الساعة البيولوجية ومرتبط بمران صباحي، وكنت أشعر بتوتر كبير إلا أن تتويج الأهلي باللقب أسعدني كثيرا. أشكر جمهور الأهلي الذي دعمني كثيرا حتى قبل الانتقال إلى الفريق، وسأقاتل وأقدم كل ما يمكنني، حتى أكون عند حسن ظن الجميع بي. أنا مشجع للأهلي قبل أن أكون لاعبًا في صفوفه، وأنا فخور بأن أكون جزءًا من منظومة الأهلي".

وكان الأهلي حصل على خدمات كريم فؤاد حتى 2026.

ولعب كريم فؤاد 12 مباراة مع فريق النجوم في الدوري المصري بموسم 2018-2019 قبل أن ينتقل إلى إنبي لموسمين على سبيل الإعارة.

ويلعب كريم في إنبي منذ 2019 وخاض فؤاد 53 مباراة مع الفريق البترولي في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وساهم في صناعة 6 أهداف.

ومثل منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.