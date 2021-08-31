سان جيرمان يعير مهاجمه إلى لانس

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 16:58

كتب : FilGoal

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أعلن نادي باريس سان جيرمان إعارة مهاجمه أرنو كاليمويندو إلى نادي لانس من جديد، وذلك في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

المهاجم الفرنسي لعب في الموسم الماضي في صفوف لانس على سبيل الإعارة، وشارك في 28 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.

وأفاد باريس سان جيرمان في بيان يوم الثلاثاء: "تمت إعارة أرنو كاليمويندو إلى نادي لانس حتى 30 يونيو 2022".

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وأوضح النادي الباريسي أن العقد بين الطرفين لا يتضمن بند أحقية الشراء.

ويمتد عقد البالغ من العمر 19 عاما مع سان جيرمان إلى صيف 2024.

أرنو كاليمويندو باريس سان جيرمان لانس
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