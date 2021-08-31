عبد المقصود لـ في الجول: اعتذرت عن عدم الاستمرار مع الزمالك

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 16:32

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

باتريس كارتيرون - أحمد عبد المقصود - الزمالك

أعلن أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للزمالك عبر FilGoal.com رحيله عن منصبه في النادي.

وقال عبد المقصود لـ FilGoal.com: "تقدمت باعتذار لإدارة الزمالك عن عدم الاستمرار الفترة المقبلة وتم قبوله".

وتابع "أشكر الجميع على الفترة التي قضيتها وأتمنى أن أكون قد وُفقت خلال المهمة".

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وأتم "أتمنى التوفيق لنادي الزمالك خلال القادم وأنا تحت أمر النادي في أي وقت، شكرا لجماهير الزمالك على الدعم والمساندة الدائمة".

وكان عبد المقصود قد انضم لمعاونة الفرنسي باتريس كارتيرون في مارس الماضي، وساهم في حصد الفريق للقب الدوري المصري.

كان عبد المقصود قد قاد فريق الصقر للتأهل إلى دوري الدرجة الثانية السعودي لأول مرة في تاريخهم.

أحمد عبد المقصود الزمالك في الدوري الدوري المصري
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