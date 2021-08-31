الاتحاد السكندري يضم عبد السلام من الزمالك

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 15:39

كتب : هاني العوضي

محمد عبد السلام

أعلن الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء استعارته للمدافع محمد عبد السلام من الزمالك.

وكشف زعيم الثغر أنه حصل على خدمات عبد السلام (23 عاما) لمدة موسم مع أحقية الشراء.

عبد السلام (23 عاما) يلعب في الزمالك منذ انضمامه إليه قادما من بتروجت عام 2018.

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ولعب عبد السلام في وادي دجلة قبل أن ينتقل لبتروجت في 2016.

وشارك عبد السلام في 31 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل هدفين.

ولم يشارك سوى في 6 مباريات طوال موسم 2020\2021، وكان الخيار الرابع في مركز قلب الدفاع بالزمالك.

وتوج عبد السلام بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما مع منتخب مصر في 2019.

وشارك مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الاتحاد السكندري الزمالك محمد عبد السلام
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