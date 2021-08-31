الاتحاد السكندري يستعير عبد السلام من الزمالك

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 15:39

كتب : هاني العوضي

محمد عبد السلام

أعلن الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء استعارته للمدافع محمد عبد السلام من الزمالك.

وكشف زعيم الثغر أنه حصل على خدمات عبد السلام (23 عاما) لمدة موسم مع أحقية الشراء.

عبد السلام (23 عاما) يلعب في الزمالك منذ انضمامه إليه قادما من بتروجت عام 2018.

أخبار متعلقة
مصدر من دجلة لـ في الجول: ماجد سامي منح ثنائي الفريق الضوء الأخضر للتفاوض مع الأهلي مدافع بايرن يغادر معسكر فرنسا بسبب الإصابة أحمد نادر السيد لـ في الجول: انتقل لصفوف فيزيلا البرتغالي لموسمين.. وجددت عاما آخر مع الزمالك تقرير مغربي: بدر بانون أقنع أحداد بالانتقال لـ الرجاء

ولعب عبد السلام في وادي دجلة قبل أن ينتقل لبتروجت في 2016.

وشارك عبد السلام في 31 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل هدفين.

ولم يشارك سوى في 6 مباريات طوال موسم 2020\2021، وكان الخيار الرابع في مركز قلب الدفاع بالزمالك.

وتوج عبد السلام بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما مع منتخب مصر في 2019.

وشارك مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الاتحاد السكندري الزمالك محمد عبد السلام
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يجدد لسباعي 2003 لمدة 4 مواسم 55 ثاتيه | الدوري المصري
مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: نقترب من ضم ثلاثي وادي دجلة 11 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يستعير عبد السلام من الزمالك 19 دقيقة | ميركاتو
تقرير مغربي: بدر بانون أقنع أحداد بالانتقال لـ الرجاء 26 دقيقة | الدوري المصري
مدافع بايرن يغادر معسكر فرنسا بسبب الإصابة 38 دقيقة | الدوري الألماني
مصدر من دجلة لـ في الجول: ماجد سامي منح ثنائي الفريق الضوء الأخضر للتفاوض مع الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
أحمد نادر السيد لـ في الجول: انتقل لصفوف فيزيلا البرتغالي لموسمين.. وجددت عاما آخر مع الزمالك 52 دقيقة | المحترفون
مصدر من الزمالك لـ في الجول: مصطفى محمد تواصل مع الإدارة لتسهيل انتقاله لـ بوردو.. ومتمسكون بحقوقنا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك