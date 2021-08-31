مدافع بايرن يغادر معسكر فرنسا بسبب الإصابة

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 15:21

كتب : FilGoal

أوباميكانو

اضطر دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ لمغادرة معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة.

منتخب فرنسا يستعد لخوض مواجهات تصفيات كأس العالم 2022، أمام البوسنة وأوكرانيا وفنلندا.

وأفاد بايرن في بيان: "أوباميكانو سيعود مبكرا إلى ميونيخ بعدما اضطر لمغادرة المعسكر بسبب إصابة عضلية".

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لم يذكر بايرن مدة غياب اللاعب.

البالغ من العمر 22 عاما لعب 3 مباريات دولية بقميص الديوك.

أوباميكانو يلعب موسمه الأول مع بايرن ميونيخ الذي انتقل إليه قادما من لايبزيج.

دايوت أوباميكانو فرنسا بايرن ميونيخ
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