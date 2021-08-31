مدافع بايرن يغادر معسكر فرنسا بسبب الإصابة
الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 15:21
كتب : FilGoal
اضطر دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ لمغادرة معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة.
منتخب فرنسا يستعد لخوض مواجهات تصفيات كأس العالم 2022، أمام البوسنة وأوكرانيا وفنلندا.
وأفاد بايرن في بيان: "أوباميكانو سيعود مبكرا إلى ميونيخ بعدما اضطر لمغادرة المعسكر بسبب إصابة عضلية".
لم يذكر بايرن مدة غياب اللاعب.
البالغ من العمر 22 عاما لعب 3 مباريات دولية بقميص الديوك.
أوباميكانو يلعب موسمه الأول مع بايرن ميونيخ الذي انتقل إليه قادما من لايبزيج.
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