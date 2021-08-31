كرة يد - الاتحاد المصري يعلن تفاصيل كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 13:47

كتب : محمد سمير

يحيى الدرع - كرة يد - الأهلي والزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد تفاصيل مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي.

وستقام المباراة في العاشر من سبتمبر المقبل على مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر، والبطل سيشارك في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في السعودية أكتوبر المقبل.

وجاء بيان الاتحاد كالآتي:

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مجمع صالات حسن مصطفى يستضيف السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي

قررت إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي، يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، باعتبار الاتحاد المصري هو منظم المباراة.

وفي نفس الإطار، تقدمت إدارة الاتحاد بطلب للحصول على موافقة الجهات الأمنية لإقامة المباراة بحضور جماهيري، وإلى أن يصل الرد على هذا الطلب، فإن الحضور يقتصر على عدد 40 فرد بحد أقصى لكل نادٍ يشمل أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يقوم كل نادٍ بإخطار الاتحاد بكشف معتمد بأسماء المطلوب حضورهم للمباراة.

وبالنسبة للتغطية الإعلامية للمباراة، وافقت إدارة الاتحاد على حضور صحفي ومصور من كل جريدة رسمية أو موقع، مع إحضار خطاب معتمد من المؤسسة بترشيح الصحفي والمصور لحضور المباراة، وفي حالة رغبة المصور في التواجد بأرض الصالة أثناء المباراة، يجري مسحة الكشف عن فيروس كورونا "PCR" تكون نتيجته سلبية قبل 48 ساعة من موعد المباراة.

وأكدت إدارة الاتحاد أنها حريصة على أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق باسم كرة اليد المصرية، ويعكس الصورة الحضارية لمصر والتي تجلت للعالم أجمع خلال الفترات الماضية من خلال تنظيم مصر للعديد من البطولات العالمية، وفي مقدمتها بطولة العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر مطلع العام الجاري.

جدير بالذكر أن بطل كأس السوبر الإفريقي سيشارك في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي الذي حل وصيفا لكأس الكؤوس في القاهرة، بعد اعتذار النجم الساحلي التونسي بطل كأس الكؤوس.

وستكون تلك المرة الرابعة تواليا التي يتواجه فيها الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي فاز بنسخة 2018 فيما حقق الزمالك الفوز في آخر نسختين.

ويعد الزمالك ثاني أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 6 ألقاب بعد المجمع البترولي الجزائري صاحب الـ 9 ألقاب.

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