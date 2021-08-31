أحمد صالح وزيدان في اختيارات إبراهيم سعيد لتشكيل مصر التاريخي

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 12:01

كتب : FilGoal

إبراهيم سعيد مع منتخب مصر

اختار إبراهيم سعيد نجم مصر والأهلي والزمالك السابق تشكيله التاريخي لمنتخب مصر.

وقرر المدافع السابق اختيار تشكيل من لاعبين زاملهم، قائلا عبر قناة النهار:"سأنتقي ممن لعبت معهم، لأن هذا الأمر يضايق الكثيرين".

وجاء تشكيل إبراهيم سعيد:

أخبار متعلقة
أنورثوسيس القبرصي يعلن ضم وردة أوباما: الحزم؟ لا يوجد شيء جدي.. علينا الوقوف مع شيكابالا الآن رونالدو: لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام جماهير يونايتد عمر السعيد: لا أعرف مصيري مع الزمالك

حارس المرمى: عصام الحضري

الدفاع: محمد عبد الوهاب - وائل جمعة - هاني رمزي - أحمد صالح

وسط الملعب: حازم إمام - حسام غالي - أحمد حسن

الهجوم: محمد زيدان - عماد متعب - محمد أبو تريكة

ولعب إبراهيم سعيد 53 مباراة لمنتخب مصر وسجل هدفين.

وتوج بكأس إفريقيا 2006 و2008.

إبراهيم سعيد منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
الصباح التركية: مصطفى محمد يخضع للكشف الطبي مع بوردو 19 دقيقة | المحترفون
أحمد صالح وزيدان في اختيارات إبراهيم سعيد لتشكيل مصر التاريخي 32 دقيقة | مصر
أنورثوسيس القبرصي يعلن ضم وردة 37 دقيقة | المحترفون
أوباما: الحزم؟ لا يوجد شيء جدي.. علينا الوقوف مع شيكابالا الآن 46 دقيقة | مصر
عمر السعيد: لا أعرف مصيري مع الزمالك ساعة | ميركاتو
رونالدو: لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام جماهير يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر ميركاتو في الجول - مصطفى محمد في طريقه للدوري الفرنسي.. وتوتنام يقترب من ضم لاعب برشلونة ساعة | ميركاتو
سولشاير: رونالدو سيبهرنا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك