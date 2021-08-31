أحمد صالح وزيدان في اختيارات إبراهيم سعيد لتشكيل مصر التاريخي
الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 12:01
كتب : FilGoal
اختار إبراهيم سعيد نجم مصر والأهلي والزمالك السابق تشكيله التاريخي لمنتخب مصر.
وقرر المدافع السابق اختيار تشكيل من لاعبين زاملهم، قائلا عبر قناة النهار:"سأنتقي ممن لعبت معهم، لأن هذا الأمر يضايق الكثيرين".
وجاء تشكيل إبراهيم سعيد:
حارس المرمى: عصام الحضري
الدفاع: محمد عبد الوهاب - وائل جمعة - هاني رمزي - أحمد صالح
وسط الملعب: حازم إمام - حسام غالي - أحمد حسن
الهجوم: محمد زيدان - عماد متعب - محمد أبو تريكة
ولعب إبراهيم سعيد 53 مباراة لمنتخب مصر وسجل هدفين.
وتوج بكأس إفريقيا 2006 و2008.
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