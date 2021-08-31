أنورثوسيس القبرصي يعلن ضم وردة

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 11:57

كتب : FilGoal

عمرو وردة - أنورثوسيس

أعلن أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي صباح الثلاثاء ضم الجناح المصري عمرو وردة قادما من نادي باوك اليوناني.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

باوك سالونيكي

ووجه النادي اليوناني الشكر لوردة الذي خضع للكشف الطبي مع الفريق القبرصي يوم الاثنين قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

وأفاد نادي أنورثوسيس في بيان: "سينضم وردة للنادي في صفقة انتقال حر".

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وأضاف البيان "وقع وردة على عقد يربطه بالنادي لمدة موسم".

ويرتدي وردة القميص رقم 74.

فريق أنورثوسيس انتظر معرفة مصيره من التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي قبل حسم موقفه من التعاقد مع وردة، نظرا لأن المشاركة في البطولة القارية ستعزز من قدرة النادي الشرائية.

وضمن أنورثوسيس مقعده في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي، البطولة المدشنة حديثا، بعدما أقصى هبويل بئر سبع من التصفيات.

وأوقعت قرعة الجمعة فريق أنورثوسيس في المجموعة الثانية من البطولة مع جينت البلجيكي وبارتيزان الصربي وفلورا الإستوني.

وقالت تقارير سابقة إن وردة كان قريبا من الانتقال لفريق تولوز المنتمي لدوري الدرجة الثانية الفرنسي، وأشارت أخرى إلى رغبة جالاتا سراي التركي في الحصول على خدماته.

وكان وردة خرج من حسابات رازفان لوشيسكو مدرب باوك بعد خلاف بينهما.

ويقضي وردة عامه السابع في القارة العجوز بعدما رحل عن الأهلي في 2015.

اللاعب الأسبق للاتحاد لعب لأندية بانيتوليكوس وباوك وأتروميتوس ولاريسا وفولوس اليونانية.

وشارك وردة في 146 مباراة في الدوري اليوناني وسجل 32 هدفا وأرسل 23 تمريرة حاسمة.

توج بكأس اليونان 3 مرات مع باوك.

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