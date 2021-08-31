أوباما: الحزم؟ لا يوجد شيء جدي.. علينا الوقوف مع شيكابالا الآن

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 11:47

كتب : FilGoal

شيكابالا أوباما احتفالات الزمالك بلقب الدوري المصري

قال يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك إن ناديه لم يتلق عرضا رسميا من الحزم السعودي، مشيرا إلى ضرورة مساندة زميله محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الوقت الراهن.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وصرح أوباما عبر قناة النهار "الزمالك هو الأهم بالنسبة لي، أيا كان قرار النادي في مسألة رحيلي. لا يوجد شيء جدي".

وأضاف "شيكابالا هو الأهم الآن، لابد أن نقف بجواره، كزملكاوية لابد ألا ننسى الأمر، لم يخطئ لينال هذه العقوبة".

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وعاقب الاتحاد المصري لكرة القدم شيكابالا بالإيقاف 8 أشهر وغرمه نصف مليون جنيه بعد مناوشات خلال تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

وقدم الزمالك تظلما ضد العقوبة التي أعلن مسؤولوه رفضها.

وأعلن الاتحاد منح الأندية راحة من المباريات حتى 21 سبتمبر المقبل قبل تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد.

أوباما شيكابالا الزمالك
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