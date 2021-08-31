عمر السعيد: لا أعرف مصيري مع الزمالك
الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 11:30
كتب : FilGoal
قال عمر السعيد إنه لا يعرف مصيره في الموسم الجديد بعدما انتهت إعارته من الزمالك للجونة.
عمر السعيد
النادي : الجونة
وصرح المهاجم عبر قناة أون تايم سبورتس "لا أعرف ما الذي سيحدث، لم يتحدث معي أحد".
وواصل "لو الزمالك لا يحتاجني فالأولوية للجونة. لم أنل فرصتي كاملة في فترتي الأخيرة مع الزمالك".
وأتم "استفدت من الإعارة، ذهبت للجونة لأعود أفضل للزمالك".
ولعب السعيد (31 عاما) معارا من الزمالك للجونة في النصف الثاني من الموسم المنصرم.
وشارك السعيد في 20 مباراة مع الجونة وسجل 11 هدفا.
ولعب السعيد في الجونة موسمين قبل أن ينضم لمصر للمقاصة في 2015.
لعب للإنتاج الحربي ووادي دجلة وانضم للزمالك في 2018.
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