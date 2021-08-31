عمر السعيد: لا أعرف مصيري مع الزمالك

قال عمر السعيد إنه لا يعرف مصيره في الموسم الجديد بعدما انتهت إعارته من الزمالك للجونة.

عمر السعيد النادي : الجونة الزمالك

وصرح المهاجم عبر قناة أون تايم سبورتس "لا أعرف ما الذي سيحدث، لم يتحدث معي أحد".

وواصل "لو الزمالك لا يحتاجني فالأولوية للجونة. لم أنل فرصتي كاملة في فترتي الأخيرة مع الزمالك".

وأتم "استفدت من الإعارة، ذهبت للجونة لأعود أفضل للزمالك".

ولعب السعيد (31 عاما) معارا من الزمالك للجونة في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وشارك السعيد في 20 مباراة مع الجونة وسجل 11 هدفا.

ولعب السعيد في الجونة موسمين قبل أن ينضم لمصر للمقاصة في 2015.

لعب للإنتاج الحربي ووادي دجلة وانضم للزمالك في 2018.