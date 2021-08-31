خبر في الجول - الزمالك يقترب من حسم تجديد بنشرقي لـ 3 مواسم

وصل ملف تجديد عقد المغربي أشرف بنشرقي مع الزمالك لمراحل متقدمة.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فأن الزمالك اقترب من حسم الصفقة بتجديد تعاقد الجناح المغربي لمدة 3 مواسم.

ويتناقش الطرفان في الوقت الحالي على بعض الأمور المالية.

وتُحسم كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة عقب عودة اللاعب من المغرب.

ويتواجد أشرف بنشرقي في قائمة منتخب بلاده لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

بنشرقي خاض 77 مباراة بقميص الزمالك سجل 30 هدفا وصنع 19.

وتوج الجناح المغربي البالغ 23 عاما بـ 4 ألقاب بقميص الزمالك منذ انضمامه.

وحل بنشرقي في المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري المصري الموسم المنقضي بتسجيل 15 هدفا.