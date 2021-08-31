مويس كين يعود إلى يوفنتوس

أعلن يوفنتوس عودة مويس كين مجددا لصفوف الفريق قادما من إيفرتون على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وأوضح النادي في بيانه ضم اللاعب مقابل 7 ملايين يورو على سبيل الإعارة، إذ سيدفع البيانكونيري 3 ملايين في موسم 2021-2022 و4 ملايين الموسم المقبل.

وتتحول صيغة الإعارة لإلزامية الشراء عندما يحقق المهاجم الإيطالي أهداف معينة خلال الموسمين بشكل نهائي، وحينها يضمه يوفنتوس مقابل 28 مليون يورو تُدفع على 3 مواسم.

وتضاف إليها 3 ملايين يورو مكافآت عند تحقيق المزيد من الأهداف الرياضية.

✍️ OFFICIAL | Moise Kean returns to Juventus! ⚪️⚫️#WelcomeBackMoise — JuventusFC (@juventusfcen) August 31, 2021

مويس كين بدأ مسيرته في أكاديمية يوفنتوس بين 2010 و2017 وخلال موسم 2016-17 أصبح أول لاعب من مواليد القرن الـ 21 يشارك في الدوري الإيطالي.

وأصبح ثاني أصغر لاعب يسجل بقميص يوفنتوس في الدوري الإيطالي عندما هز شباك بولونيا بعمر 17 عاما و88 يوما.

ويعد أول لاعب مولود في عام 2000 يسجل في الدوريات الخمس الكبرى.

في موسم 2017-18 انضم كين معارا لهيلاس فيرونا وسجل 4 أهداف فقط.

ورحل كين عن يوفنتوس في موسم 2019-2020 بعدما اكتفى بالمشاركة مع يوفنتوس في 13 مباراة مسجلا 7 أهداف في الدوري والكأس ومحققا 4 ألقاب.

قضى كين عاما بقميص إيفرتون الإنجليزي ثم انضم الموسم الماضي معارا لباريس سان جيرمان سجل خلاله 17 هدفا.

والآن عاد كين مرة أخرى إلى يوفنتوس.