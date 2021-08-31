مويس كين يعود إلى يوفنتوس

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 10:57

كتب : FilGoal

مويس كين - يوفنتوس

أعلن يوفنتوس عودة مويس كين مجددا لصفوف الفريق قادما من إيفرتون على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وأوضح النادي في بيانه ضم اللاعب مقابل 7 ملايين يورو على سبيل الإعارة، إذ سيدفع البيانكونيري 3 ملايين في موسم 2021-2022 و4 ملايين الموسم المقبل.

وتتحول صيغة الإعارة لإلزامية الشراء عندما يحقق المهاجم الإيطالي أهداف معينة خلال الموسمين بشكل نهائي، وحينها يضمه يوفنتوس مقابل 28 مليون يورو تُدفع على 3 مواسم.

أخبار متعلقة
رومانو: يوفنتوس يقترب من مويس كين تقرير: مويس كين يريد البقاء في سان جيرمان شقيقه: مويس كين رحل عن يوفنتوس بعد مغادرة أليجري.. واللعب ضد ميسي حلم أصبح حقيقة رسميا – للخروج من جحيم إيفرتون.. مويس كين ينتقل إلى باريس سان جيرمان

وتضاف إليها 3 ملايين يورو مكافآت عند تحقيق المزيد من الأهداف الرياضية.

مويس كين بدأ مسيرته في أكاديمية يوفنتوس بين 2010 و2017 وخلال موسم 2016-17 أصبح أول لاعب من مواليد القرن الـ 21 يشارك في الدوري الإيطالي.

وأصبح ثاني أصغر لاعب يسجل بقميص يوفنتوس في الدوري الإيطالي عندما هز شباك بولونيا بعمر 17 عاما و88 يوما.

ويعد أول لاعب مولود في عام 2000 يسجل في الدوريات الخمس الكبرى.

في موسم 2017-18 انضم كين معارا لهيلاس فيرونا وسجل 4 أهداف فقط.

ورحل كين عن يوفنتوس في موسم 2019-2020 بعدما اكتفى بالمشاركة مع يوفنتوس في 13 مباراة مسجلا 7 أهداف في الدوري والكأس ومحققا 4 ألقاب.

قضى كين عاما بقميص إيفرتون الإنجليزي ثم انضم الموسم الماضي معارا لباريس سان جيرمان سجل خلاله 17 هدفا.

والآن عاد كين مرة أخرى إلى يوفنتوس.

مويس كين يوفنتوس إيفرتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يقترب من حسم تجديد بنشرقي لـ 3 مواسم 8 دقيقة | الدوري المصري
هندرسون بعد تمديد عقده: أود البقاء في ليفربول لأطول فترة ممكنة 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مويس كين يعود إلى يوفنتوس 19 دقيقة | الدوري الإيطالي
القائد مستمر في أنفيلد.. هندرسون يمدد عقده إلى 2025 22 دقيقة | ميركاتو
يوفنتوس يعلن قيمة انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
مانشستر يونايتد يعلن إتمام التعاقد مع كريستيانو رونالدو 33 دقيقة | ميركاتو
بيانيتش: أريد العودة إلى يوفنتوس.. ولكن 59 دقيقة | ميركاتو
عمر كمال: لم أحتفل بهدفي في الأهلي لإرضاء جمهور الزمالك.. وسأقاتل للمشاركة أساسيا 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك