القائد مستمر في أنفيلد.. هندرسون يمدد عقده إلى 2025

أعلن ليفربول صباح الثلاثاء تمديد عقد قائده جوردان هندرسون إلى 2025.

جوردان هندرسون النادي : ليفربول ليفربول

وبذلك يستمر مشوار لاعب الوسط مع ليفربول الذي انضم له قبل 10 سنوات.

وشارك هندرسون (31 عاما) في 394 مباراة مع ليفربول وسجل 30 هدفا وأرسل 51 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.

بدأ هندرسون، الذي مثل إنجلترا في 64 مباراة، مسيرته مع سندرلاند.

ولعب 3 أشهر في كوفنتري وحصل ليفربول على خدماته في 2011 مقابل 18 مليون يورو.

وانضم هندرسون لمعسكر إنجلترا الحالي استعدادا لمواجهة المجر وأندورا وبولندا في تصفيات كأس العالم 2022.

وشارك هندرسون في مباراتين مع ليفربول في الموسم الجاري.