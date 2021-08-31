يوفنتوس يعلن قيمة انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي كاشفا التفاصيل المالية للصفقة.

وكشف النادي الإيطالي تفاصيل الصفقة عبر بيان رسمي إذ سيدفع الشياطين الحمر 15 مليون يورو مستحقة الدفع في 5 سنوات مالية.

بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 8 ملايين يورو كحد أقصى عند تحقيق أهداف محددة خلال مدة عقد اللاعب مع يونايتد.

وأوضح بيان يوفنتوس أن صفقة الانتقال وُلد تأثيرا سلبيا اقتصاديا يبلغ 14 مليون يورو في ميزانية النادي 2020-2021 بسبب "التخفيض الجزئي للقيمة الدفترية الصافية لحقوق تسجيل اللاعب".

Juventus says goodbye to @Cristiano. — JuventusFC (@juventusfcen) August 31, 2021

البرتغالي انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 وسجل خلال 3 سنوات 101 هدفا في 133 مباراة وحصد 5 ألقاب.

وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل 100 هدف في جميع المسابقات بأول ثلاث مواسم له.

واجتاز رونالدو منذ أيام الفحص الطبي لاستكمال عودته لـ مانشستر يونايتد.

وتم توقيع العقد بنجاح بين رونالدو ووكيله خورخي مينديز ومانشستر يونايتد، ويمتد العقد لثلاثة مواسم مقبلة حتى شهر يونيو 2024.

وكان كريستيانو رونالدو (36 عاما) ارتدى قميص مانشستر يونايتد في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009، وشارك في 292 مباراة سجل خلالها 118 هدفا، وصنع 69 آخرين طوال تلك المسيرة حتى انتقل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني.

وربما تكون مباراة رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد بعد فترة التوقف الدولي المقبل، وبالتحديد أمام نيوكاسل يونايتد يوم 11 سبتمبر المقبل.