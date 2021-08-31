مانشستر يونايتد يعلن إتمام التعاقد مع كريستيانو رونالدو

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 10:43

كتب : نادر عيد

رونالدو

أعلن مانشستر يونايتد صباح الثلاثاء إتمام التعاقد مع نجمه السابق كريستيانو رونالدو حتى 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وبذلك يعود قائد البرتغال لفريق الشياطين الحمر الذي دافع عن ألوانه من 2003 إلى 2009.

وكان يونايتد أعلن يوم الجمعة توصله لاتفاق مع يوفنتوس للحصول على رونالدو (36 عاما).

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قبل أن يتم التعاقد مع أيقونة ريال مدريد السابق الذي سينضم للفريق بعد التوقف الدولي الحالي.

وشارك رونالدو في 292 مباراة مع يونايتد في الولاية الأولى، سجل خلالها 118 هدفا، وصنع 69 آخرين حتى انتقل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني.

الآن حان الوقت لعودة أخرى إلى مسرح الاحلام، لإكمال ما حققه رونالدو في فترته الأولى. ولتكن الرقصة الأخيرة.

سيتجاور رونالدو مع إيديسون كافاني، وماركوس راشفورد، وماسون جرينوود، وأنتوني مارسيال في هجوم مانشستر يونايتد.

سيزامل أيضا برونو فيرنانديز مواطنه، وزميله في منتخب البرتغال، فيما سيجتمع بـ أولي جونر سولشاير مجددا، لكن كلاعب تحت إمرة مدرب، بعدما تزاملا كلاعبين في فترته الأولى مع الفريق.

وربما تكون مباراة رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد بعد فترة التوقف الدولي المقبل، وبالتحديد أمام نيوكاسل يونايتد يوم 11 سبتمبر المقبل.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد
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