بيانيتش: أريد العودة إلى يوفنتوس.. ولكن

تحدث البوسني ميرالم بيانيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني عن رغبته في العودة إلى يوفنتوس الإيطالي مرة أخرى، وذلك بعد موسم واحد من انتقاله من الأخير إلى الأول.

ميراليم بيانيتش النادي : برشلونة يوفنتوس

جاء ذلك في رسالة إلى صفحة "كورفا سود يوفنتوس 1897"، التي سألته بشأن إمكانية عودته، ليرد اللاعب بأنها رغبته، ولكن الأمر لا يتوقف على الرغبة وحدها.

ونشرت الصفحة صورة للرسائل بينها وبين اللاعب البوسني عبر إنستجرام، إذ سألته "ميري (ميرالم)، هل ستعود"؟

جاء رد بيانيتش كالتالي "أود ذلك، ولكني لا أعرف ما إذا كان ممكنا".

أبرز التعقيدات في وجه هذه الصفقة هي راتب اللاعب المرتفع، وهو نفس سبب رغبة برشلونة بالتخلص منه في ظل ظروفه المادية الحالية.

وكان بيانيتش قد انضم إلى برشلونة في صفقة تبادلية ذهب بمقتضاها البرازيلي أرتور ميلو إلى يوفنتوس، وتمت هذه الصفقة قبل زلزال ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس 2020، حين سقط الفريق الكتالوني على يد بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

المباراة أسفرت عن إقالة كيكي سيتيين من تدريب برشلونة، وتعيين الهولندي رونالد كومان بدلا منه، ثم توالت الأحداث باستقالة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو في أكتوبر من العام ذاته.

ولم يلقَ بيانيتش إعجاب كومان على الإطلاق، حيث لعب 30 مباراة غالبيتها كبديل، ليجمع 1295 دقيقة لعب فقط على مر الموسم.

يذكر أن بيانيتش كان قد انتقل إلى يوفنتوس قادما من روما في صيف 2016 مقابل 32 مليون يورو، حيث قضى 4 أعوام مع البيانكونيري قبل انتقاله إلى برشلونة.