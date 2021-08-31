عمر كمال: لم أحتفل بهدفي في الأهلي لإرضاء جمهور الزمالك.. وسأقاتل للمشاركة أساسيا

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 00:44

كتب : FilGoal

عمر كمال - لاعب الزمالك

اعترف عمر كمال المنضم حديثا لصفوف الزمالك قادما من المصري بفضل علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي على تطور مستواه، وذلك قبل انضمامه للقلعة البيضاء.

عمر كمال

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عمر كمال عبر قناة صدى البلد: "علي ماهر له الكثير من الفضل في تطور قدراتي الهجومية في الموسم الماضي".

وأضاف "والدي دائما "يقصد كمال عبد الواحد مدرب أحمال المنتخب السابق" ينصحني بـ3 نصائح وهي (كل كويس نام كويس اتدرب كويس)".

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وأكمل "احترم مسؤولي بيراميدز وتعاملهم معي كان بكل احترام خلال المفاوضات بيننا وكانوا على علم بتوقيعي للزمالك وأخبرتهم أن الأولوية للأبيض وتفهموا رغبتي".

وتابع "سوف أجتهد وأتدرب جيدا لأنافس على المشاركة في الزمالك الذي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين ذو الخبرات والمستوى المميز".

واستمر في تصريحاته "الاحتفال بهدفك مع المصري في الأهلي لإرضاء جمهور الزمالك؟ أحترم كل الفرق وألعب فقط من أجل تحقيق الفوز وتقديم أفضل مستوى وليس لإرضاء أي طرف".

وأتم "وقت تجديد تعاقدي مع المصري لم ألقى التقدير الذي انتظرته لذلك اتخذت القرار بالرحيل والانتقال لمستوى أعلى من المنافسة، وسعيد بردود أفعال جمهور الزمالك على انتقالي للقلعة البيضاء".

وانضم عمر كمال للزمالك في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع المصري، ووقع لمدة 3 سنوات مع القلعة البيضاء.

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