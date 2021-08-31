حوار - باتشيكو: لم أستطع تفسير إقالتي من الزمالك لـ أمي البالغة 92 عاما

أبدى جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، حزنه على قرار إقالته من تدريب الفريق في وقتٍ سابق من الموسم الحالي.

باتشيكو حضر لتدريب الزمالك في الموسم الماضي وقاده لوصافة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يرحل ويعود باتريس كارتيرون هذا الموسم الذي انتهى على تتويج القلعة البيضاء بلقب الدوري.

وقال باتشيكو عبر أون تايم سبورتس 2: "عندما توليت تدريب الزمالك الموسم الماضي كان الفارق 21 نقطة، وقد اتفقت مع اللاعبين في بداية الموسم الحالي ألا يتكرر ذلك وأن نحصد اللقب، ولذلك كنت سعيدا بالتتويج بالنهاية".

وأضاف: "تكرر معي ما حدث في 2015، توليت وقتها الفريق في المركز العاشر وتركته في الصدارة، وأكمل من بعدي مستر فيريرا وحصد اللقب".

وتابع: "بداية الموسم كانت صعبة بعد رحيل مرتضى منصور وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى، جاءت إدارة جديدة بإرادة جيدة لكنهم افتقدوا للخبرة في مجال الكرة والسفريات في إفريقيا لم تكن منظمة".

وأشار: "مرتضى منصور وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى حسّنوا الكثير من الأمور عن فترة 2015، شعرت باستقرار وعمل يتم في النادي".

وأكمل: "وصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا لكننا افتقدنا للونش وعبد الله جمعة وأوباما، وهم ثلاثي مهم للغاية".

وأشار: "هذا الموسم بدأ ببعض المشاكل مثل رغبة مصطفى محمد في الرحيل، ومطالبة لاعبين مثل فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي بتحسين عقودهم".

وسُئل باتشيكو عما إذا كان قد أعطى الضوء الأخضر لرحيل مصطفى محمد، فأوضح المدرب البرتغالي: "مصطفى كان لاعبا مهما في الفريق، لكنه بدأ حينها التغيب عن التدريبات".

وواصل: "كما أننا أشركنا يوسف أوباما في مركزه وقد تألق وسجل أهدافا عديدة وظهر الفريق بشكل جماعي جيد".

وأكمل: "أقول دائما إنني أريد الأفضل للنادي ومصلحته، لو احتاج النادي للأموال فأنا أؤيد القرار. كما أن مصطفى أراد الاحتراف والإدارة لم تكن معترضة".

وكشف: "تم التعاقد مع مهاجمين اثنين لتعويضه، وهما جيدان، لكني كنت قد طلبت أسماءً أخرى".

وعن قدرة إمام عاشور على تعويض رحيل ساسي: "إمام لاعب صغير وواعد ويحرز الكثير من الأهداف، لكن لديه هامش تطور ونمو أكثر".

وانتقل باتشيكو للحديث عن قرار إقالته: "حزين لقرار من الزمالك ولم أتوقعه، والدتي تبلغ 92 عاما وعندما تسألني عما حدث لا أجد ردا أو تفسيرا، لم يكن قرارا عادلا وكنا نرى أننا قادرين على حصد الدوري".

وواصل: "كان هناك مشاكل ولم نكن نتقاضى أموالنا لمدة 3 أشهر، لكننا واصلنا العمل بنفس الحب والشغف والتركيز، ولذلك استغربنا قرار إقالتنا".

وشدد: "أشتاق لجمهور الزمالك".

وتذكر ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا: "الأهلي كان محظوظا بالتسجيل في بداية ونهاية اللقاء، لم نمتلك وقتا للتعويض، لكن الأهلي يظل ناديا كبيرا صاحب منظومة ويضم لاعبين كبار".

وعن إمكانية توليه تدريب أحد أندية الدوري المصري: "أنا شخص محترف وقد وصلتني عروض من مصر بالفعل لكني لن أكشف عن أسماء الأندية، لو عدت فسأكون راغبا في الفوز بالبطولات".