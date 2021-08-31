خبر في الجول - أمير توفيق يرد على شائعات طلب موسيماني رحيل بانون

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 00:35

كتب : أحمد الخولي

بدر بانون - الأهلي

نفي أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي كافة الأنباء التى شاعت عن طلب بيتسو موسيماني ولجنة التخطيط رحيل بدر بانون مدافع الأهلي المغربي بحجة عدم ظهور ه بالشكل الذي يليق مع الفريق.

وقال أمير توفيق لـ FilGoal.com: "هذا للكلام يفتقد للمصداقية ولا أساس له من الصحة".

وأضاف "بانون لاعب مهم وكان له دور بارز مع الأهلي في التتويج بمختلف البطولات القارية والمحلية منذ انضمامه".

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ووأضاف "اللاعب يؤدي المهام المكلف بها على أكمل وجه مع التزام وأخلاقيات مثالية ونجح في الأنسجام والتفاهم مع زملائه بوقت قياسي وأثبت أنه صفقة ناجحة بكل مقاييس ولا توجد أى أزمة معه".

بدر بانون انتقل من الرجاء للأهلي نوفمبر الماضي ليفوز مع الفريق بلقب دري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس مصر.

وشارك بانون مع الأهلي في 38 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفا واحدا.

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