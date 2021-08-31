وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال

وقال محمد عبد المنصف حارس مرمى ومدير الكرة في نادي وادي دجلة: "علمت من ماجد سامي أن هناك اهتمام من الأهلي بالثنائي أحمد شريف وكريم الدبيس والأيام القليلة ستشهد تطورا في المفاوضات بين الطرفين بشأنهما".

وأضاف "أحمد شريف وكريم الدبيس ثنائي شاب وموهوب وقدم مستوى مميز مع دجلة في الجزء الأخير من الدوري ومع منتخب مصر للشباب".

وأكمل "في حالة إتمام الصفقة سيكون لهذا الثنائي مستقبل كبير مع الأهلي".

ولعب المهاجم أحمد شريف البالغ من العمر 18 عاما مع وادي دجلة في الموسم الماضي 11 مباراة وسجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي.

بينما لعب كريم الدبيس 22 مباراة سجل خلالها هدف.