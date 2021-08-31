وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 00:29

كتب : FilGoal

كريم الدبيس لاعب وادي دجلة الشاب

وقال محمد عبد المنصف حارس مرمى ومدير الكرة في نادي وادي دجلة: "علمت من ماجد سامي أن هناك اهتمام من الأهلي بالثنائي أحمد شريف وكريم الدبيس والأيام القليلة ستشهد تطورا في المفاوضات بين الطرفين بشأنهما".

كريم الدبيس

النادي : وادي دجلة

أحمد شريف

النادي : وادي دجلة

وادي دجلة
الأهلي

وأضاف "أحمد شريف وكريم الدبيس ثنائي شاب وموهوب وقدم مستوى مميز مع دجلة في الجزء الأخير من الدوري ومع منتخب مصر للشباب".

وأكمل "في حالة إتمام الصفقة سيكون لهذا الثنائي مستقبل كبير مع الأهلي".

أخبار متعلقة
فرج عامر لـ في الجول: كهربا لن يلعب لـ سموحة.. وسنضم لاعب مفاجأة من الأهلي خبر في الجول - موسيماني متمسك بالشحات والأهلي يرفض حتى الأن عرض الحزم الإنتاج يكشف لـ في الجول حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم البدري

ولعب المهاجم أحمد شريف البالغ من العمر 18 عاما مع وادي دجلة في الموسم الماضي 11 مباراة وسجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي.

بينما لعب كريم الدبيس 22 مباراة سجل خلالها هدف.

الأهلي وادي دجلة كريم الدبيس أحمد شريف محمد عبد المنصف
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار - باتشيكو: لم أستطع تفسير إقالتي من الزمالك لـ أمي البالغة 92 عاما 2 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - أمير توفيق يرد على شائعات طلب موسيماني رحيل بانون 2 دقيقة | الدوري المصري
وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال 9 دقيقة | الدوري المصري
عضو لجنة الزمالك: حسمنا 75% من الصفقات.. وموقفنا قوي في تظلم شيكابالا 24 دقيقة | الدوري المصري
حسين لبيب: سنتقدم بتظلم ضد عقوبة شيكابالا.. وقررنا عودة الخماسي المعار لـ الزمالك 35 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر لـ في الجول: كهربا لن يلعب لـ سموحة.. وسنضم لاعب مفاجأة من الأهلي 44 دقيقة | الدوري المصري
أبو ريدة: مصر قادرة على المشاركة في استضافة كأس العالم.. وإنفانتينو يحضر مئوية الاتحاد 47 دقيقة | مصر
ناصر منسي لـ في الجول: مرتبط بتعاقدي مع بيراميدز ولم يتحدث أحد من الزمالك معي 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك